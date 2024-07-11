MSB 'Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacak' diyerek duyurdu: Bir haftada 28 terörist etkisiz

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.





MSB haftalık bilgilendirme toplantısında yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; son bir haftada 28, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 632’si Irak’ın, 723’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 1.355 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.





Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde; teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar silahı, Çok Namlulu Roket Atar lançer sistemi, roketatar, bombaatar, Doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat; el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 04 Temmuz’da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkâm Uzman Çavuş Cebrail Acar’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.





HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 338 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3’ü terör örgütü mensubudur. 929 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.367, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 64.362 olmuştur. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 38 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirilmiştir.





BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam etmektedir. 05 Temmuz’da Nijer'in Ankara Büyükelçisini kabul eden Sayın Bakanımız; Vaşington’da icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmektedir. Sayın Bakanımız zirve kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın ikili ve heyetler arası görüşmelerine katılmakta, bazı Müttefik ve Ortaklık Ülkeleri Savunma Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirmekte, çeşitli forum ve oturumlara iştirak etmektedir. Öte yandan, Türkiye ile Yunanistan arasında “Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı” kapsamında, Donanma Komutanımız Koramiral Kadir Yıldız tarafından 08-09 Temmuz’da Yunanistan Donanma Komutanı ziyaret edilmiştir. Bu arada büyük bir gururla 50'nci yıl dönümünü idrak edeceğimiz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın anlam ve önemini vurgulamak, Ada’ya huzur getiren harekâtın başarısını geniş katılımlı bir şekilde kutlamak maksadıyla Bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının koordinesinde, kahraman Kıbrıs Gazilerimiz ve yakınlarının da katılacağı; resmî törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretleri, TCG Anadolu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liman ziyareti ve 50 gemi ile denizde geçit töreni, Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi ve muharip uçak geçişi, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekâtı Semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, 50’nci yıla özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacaktır. Yine, Bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Lefkoşa Büyükelçiliğimizin iş birliği ile 20 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi’nde 50’nci Yıl Sergisi açılması, 19 Temmuz’da Girne Yavuz Çıkarma Plajı’nda “Şafak Nöbeti” etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır.





İsrail, Filistinlileri katletmekle kalmadığı gibi hayatta kalan Filistinlilere de her türlü zulmü ve işkenceyi yaşatmaktadır. Hastane ve okulları hedef alan ve her geçen gün saldırılarının şiddetini artıran İsrail’in, uluslararası hukuku ihlal ederek Filistin topraklarına yönelik bazı yerleşimleri “yasallaştırma” kararı, işgali kalıcı hâle getirmeye çalıştığının açık bir göstergesidir. Saldırılarını bitirme, ateşkes görüşmelerine ve bu yönde alınan kararlara uyma niyetinde olmadığını gösteren İsrail karşısında, uluslararası toplumun kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.





EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.





Bu kapsamda, 01-12 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da Türkiye-Özbekistan Özel Kuvvetler, 04-14 Temmuz tarihleri arasında ise Batı Karadeniz’de Breeze tatbikatları devam etmektedir. Belçika Deniz Kuvvetlerine ait LOUISE MARIE gemisi tarafından 04-07 Temmuz tarihleri arasında, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait VICE ADMIRAL CONSTANTIN BALESCU gemisi tarafından ise 06-08 Temmuz tarihleri arasında İzmir’e liman ziyaretleri yapılmıştır. İtalya Deniz Kuvvetlerine ait FRANCESCO MIMBELLI gemisi tarafından 11-15 Temmuz tarihleri arasında Antalya’ya liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.





Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 12-17 Temmuz tarihleri arasında, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PEGNITZ gemisi tarafından ise 16-19 Temmuz tarihleri arasında İzmir’e liman ziyaretleri icra edilecektir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında TCG GAZİANTEP fırkateynimiz tarafından; Kanada ve Bulgaristan’a ait gemilerle, 03 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de Çok Yüksek Hazırlıklı Deniz Görev Kuvveti görevine katılım sağlanmaktadır. Japonya’dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetimiz; Singapur’un ardından Sri Lanka’ya liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Korvetimiz, yarın; bir sonraki liman olan Umman’a seyre başlayacak, 18-21 Temmuz tarihleri arasında Umman’ın Maskat limanını ziyaret edecektir.





Diğer yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonu ile "TAYK-AKPA 53'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı" 13 Temmuz’da Emirgan/İstanbul’da başlayacak ve 18 Temmuz Göcek/Muğla'da son bulacaktır.





08-12 Temmuz tarihleri arasında Açık Semalar Anlaşması kapsamında, nakliye uçağımız tarafından Gürcistan hava sahasında Gözlem Uçuşu gerçekleştirilmektedir. Bugün, (11 Temmuz) NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya hava sahasında Birleşik Krallığa ait uçaklarla icra edilen ikili eğitim görevine 4 adet F-16 uçağı ile tanker uçağımız katılım sağlamaktadır. Söz konusu görevde Finlandiya ve İspanya’ya ait uçaklar da yer almaktadır.





DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE / İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde destek vermeye devam etmektedir.





Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 8 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 21 helikopter ile 671 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır.





SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edilmektedir. Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda “DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı”nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.











