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POLİTİKA

MSB: Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'da patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken 2 sivili de yaraladı

Milli Savunma Bakanlığı, ''Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi. Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Foto: MSB.
Foto: MSB.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi. Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi'' denildi.

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