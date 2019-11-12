Gündem MSB Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ediyor
POLİTİKA

MSB: Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ediyor

MSB: Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ediyor

MSB, "Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimiz ve halkın güvenliğine hassasiyet gösterilerek devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerlerinin ortak kara tatbikatı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerlerinin ortak kara tatbikatı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda Aynularap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ettiğini bildirdi.

Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı yapıldı
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Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı yapıldı
  • MSB'den yapılan açıklamada, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde tamamlandı
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Dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde tamamlandı

Açıklamada, "Aynularap bölgesinde gerçekleştirilen Türk-Rus beşinci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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