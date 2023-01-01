MSB: Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişi yakalandı

60 bin askerimizin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekâtının 108. yıl dönümünün içindeyiz. Sarıkamış Harekatı’na katılan Mehmetçiğin vatanını kurtarmak için gösterdiği azim ve kararlılık unutulmuyor. Milli Savunma Bakanlığından, Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yılına özel bir video klip paylaştı. Video klip, bakanlığın sosyal medya hesabından "21 Aralık en uzun gece" etiketiyle yayımlandı.