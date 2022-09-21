Gündem MSB Üç terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Üç terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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