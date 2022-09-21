MSB: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/4PqfM8GL1U
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.