MSB'de 'Basın Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı: Tahıl Koridoruna ilişkin Rusya BM ve Ukrayna ile temaslarımız devam ediyor

"Tahıl Anlaşması'nın sürdürülmesine tüm dünya büyük önem vermektedir. Müşterek gayretlerle tesis edilen Anlaşma'nın küresel gıda krizinin önünün alınması için hayati rol oynadığı aşikardır. Ancak bilindiği üzere 17 Temmuz'da Rusya Federasyonu yaptığı açıklamayla Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmayacağını ve durdurduğunu bildirmiştir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz. 17 Temmuz'da süresi dolan ve Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileriyle temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."