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MSB'de güvenlik zirvesi: Güler 'Fidan ve Kalın'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

15:10 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:20 - 11/03/2024 Pazartesi
DHA
MİT Başkanı İbrahim Kalın- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan-Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
MİT Başkanı İbrahim Kalın- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan-Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’ya karşı Irak ve Suriye’deki mücadeleyle ilgili önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin Irak sınırlarını güven altına alacak çemberi tamamlamak üzere olduğunu belirten Erdoğan, “İnşallah bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız” dedi. Erdoğan'ın terörle ilgili net mesajları sonrası bugün kritik bir zirve toplantısı yapıldı.


Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.



#MSB
#MİT
#Dışişleri Bakanlığı
23 dakika önce
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