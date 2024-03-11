MSB'de güvenlik zirvesi: Güler 'Fidan ve Kalın'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’ya karşı Irak ve Suriye’deki mücadeleyle ilgili önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin Irak sınırlarını güven altına alacak çemberi tamamlamak üzere olduğunu belirten Erdoğan, “İnşallah bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız” dedi. Erdoğan'ın terörle ilgili net mesajları sonrası bugün kritik bir zirve toplantısı yapıldı.