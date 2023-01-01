Gündem MSBden 100yıla özel "Önce Vatan" klibi
ANKARA

MSB'den 100.yıla özel "Önce Vatan" klibi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yılın ilk günü Cumhuriyetin 100.yılına özel hazırlanan rap tarzında marşın klibini yayınladı.

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Haber Merkezi AA
MSBden 100.yıla özel Önce Vatan klibi
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100.yılına özel rap tarzında olan "Önce Vatan" adlı klibi hazırladı.

MSB'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel paylaşım
OYNAT 02:11
MSB'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 100'üncü yılını özel bir video ile kutladı.
Hazırlanan video; 'Adım Mehmetçik benim;
Ezan oldum dinmedim, dinmem!
Bayrak oldum inmedim, inmem!
Şehit oldum ölmedim, ölmem!
Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da “Önce Vatan” diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak!' sözleri ile paylaşıldı.

MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan marşın sözleri şu şekilde:

  • "Adım Mehmetçik benim
  • Ezan oldum dinmedim, dinmem
  • Bayrak oldum inmedim, inmem
  • Şehit oldum ölmedim, ölmem"

"Önce vatan"

Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da "önce vatan" diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel

Kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personelin marşı seslendirdiği klibin sonunda, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında milletimizin yeni kutluyoruz." ifadesine yer verildi.

Daha önce rap tarzında hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan "Komando" klibi yurt içi ve dışında milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni beğeni toplamıştı.

MSB'den göğüsleri kabartan komando paylaşımı
OYNAT 00:00
MSB'den göğüsleri kabartan komando paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların dağdaki görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 'Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, Tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar' notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların arazi şartlarında dinlenme, nöbet tutma ve intikal etme görüntülerini paylaştı.

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