MSB'den 100.yıla özel "Önce Vatan" klibi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100.yılına özel rap tarzında olan "Önce Vatan" adlı klibi hazırladı.
MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan marşın sözleri şu şekilde:
- "Adım Mehmetçik benim
- Ezan oldum dinmedim, dinmem
- Bayrak oldum inmedim, inmem
- Şehit oldum ölmedim, ölmem"
Adım #Mehmetçik benim;
Ezan oldum dinmedim, dinmem!
Bayrak oldum inmedim, inmem!
Şehit oldum ölmedim, ölmem!
Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da “Önce Vatan” diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak! 🇹🇷 pic.twitter.com/eZYopSbqRA
Adım #Mehmetçik benim;
"Önce vatan"
Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da "önce vatan" diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel
Kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personelin marşı seslendirdiği klibin sonunda, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında milletimizin yeni kutluyoruz." ifadesine yer verildi.
Daha önce rap tarzında hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan "Komando" klibi yurt içi ve dışında milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni beğeni toplamıştı.