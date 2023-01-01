MSB'den 100.yıla özel "Önce Vatan" klibi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100.yılına özel rap tarzında olan "Önce Vatan" adlı klibi hazırladı.

OYNAT 02:11 MSB'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel paylaşım Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 100'üncü yılını özel bir video ile kutladı.

Hazırlanan video; 'Adım Mehmetçik benim;

Ezan oldum dinmedim, dinmem!

Bayrak oldum inmedim, inmem!

Şehit oldum ölmedim, ölmem!

Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da “Önce Vatan” diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak!' sözleri ile paylaşıldı.



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MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan marşın sözleri şu şekilde:

"Adım Mehmetçik benim

Ezan oldum dinmedim, dinmem

Bayrak oldum inmedim, inmem

Şehit oldum ölmedim, ölmem"

Adım #Mehmetçik benim;



Ezan oldum dinmedim, dinmem!



Bayrak oldum inmedim, inmem!



Şehit oldum ölmedim, ölmem!



Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da “Önce Vatan” diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak! 🇹🇷 pic.twitter.com/eZYopSbqRA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 1, 2023

"Önce vatan"

Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da "önce vatan" diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel

Kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personelin marşı seslendirdiği klibin sonunda, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında milletimizin yeni kutluyoruz." ifadesine yer verildi.

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Daha önce rap tarzında hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan "Komando" klibi yurt içi ve dışında milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni beğeni toplamıştı.

OYNAT 00:00 MSB'den göğüsleri kabartan komando paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların dağdaki görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 'Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, Tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar' notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların arazi şartlarında dinlenme, nöbet tutma ve intikal etme görüntülerini paylaştı. BiP'te paylaş

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