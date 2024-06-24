MSB'den 'bedelli askerlik' uyarısı: Son dört gün

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler için önemli bir dönem başlıyor. Temmuz ayında memur maaşlarına beklenen yaklaşık yüzde 20'lik zam, bedelli askerlik ücretini de etkileyecek ve mevcut ücrete 36 bin TL daha eklenmesine yol açacak. Şu anda 182 bin 609 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretini ödemek isteyenler, zammın yürürlüğe girmesinden önce, yani önümüzdeki son bir ay içinde işlemlerini tamamlamalı.