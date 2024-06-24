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MSB'den 'bedelli askerlik' uyarısı: Son dört gün

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlatarak, mevcut bedel tutarı üzerinden müracaat etmek isteyenlerin 28 Haziran'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini bildirdi.

17:54 - 24/06/2024 Pazartesi
DHA
Bedelli askerlik ücretleri 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecek.
Bedelli askerlik ücretleri 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecek.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir
" denildi.


#Bedelli askerlik
#Milli Savunma Bakanlığı
#askerlik
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