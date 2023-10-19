MSB'den 'Gazze' açıklaması: TSK hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazır

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk , Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.





Saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Aktürk, “İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların bir an önce son bulmasının bölge ve dünya barışı adına büyük önem taşıdığını, Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve kalıcı çözüm için karşılıklı olumlu adımların atılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” ifadesini kullandı.





"TSK hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazır"





İsrail saldırısı sonrasında Filistin’e yönelik Türkiye’den yapılması planlanan yardım çalışmalarında Milli Savunma Bakanlığı’nın alacağı görevlere ilişkin soru üzerine MSB kaynakları, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır.” açıklaması yaptı.





Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğunu vurguladı.





ABD’nin ikinci bir uçak gemisi görev grubunun Doğu Akdeniz’e geleceğine yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine kaynaklar, savunma ve güvenlik konusunda bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiklerini, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını dile getirdi.





"ABD gemisinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz"





Birçok ülkenin uzun yıllardır bölgeye yakından ilgi ve alaka gösterdiğini ifade eden kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:





“Belli periyotlarla uçak gemisi görev grubu buralarda görev icra ediyor. ABD bir görev grubu daha görevlendirdiğini açıkladı. O uçak gemisi görev grubu daha gelmedi. ABD’li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, ‘Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.”





"Tatbikat faaliyetleri kararlılıkla sürüyor"





Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik soru üzerine de TSK’nın planlı eğitim ve tatbikatlarının kararlılıkla devam ettiğini belirten kaynaklar, “TSK’nın Türkiye ve KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz Doğu Akdeniz’de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak, varlık gösterme ve eğitim, tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.”



