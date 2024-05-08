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MSB'den "Katar Türk Müşterek Kuvvetleri" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Türk Müşterek Kuvvetlerince düzenlenen askeri eğitim faaliyetlerinin görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Milletimizin güven kaynağı olan kahraman Mehmetçik, Katar Türk Müşterek Kuvvetleri olarak Katar'da askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

14:29 - 8/05/2024 Çarşamba
AA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Türk Müşterek Kuvvetlerince düzenlenen askeri eğitim faaliyetlerinin görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, müşterek kuvvetlerin Katar'da gerçekleştirdikleri askeri eğitim çalışmaları yer aldı.

Paylaşımda,
"Milletimizin güven kaynağı olan kahraman Mehmetçik, Katar Türk Müşterek Kuvvetleri olarak Katar'da askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ediyor."
ifadesine yer verildi.



#Milli Savunma Bakanlığı
#askeri eğitim
#Katar Türk Müşterek Kuvvetleri
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