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MSB'den Kıbrıs paylaşımı: Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilirim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel olarak düzenlenecek geçit törenine Kıbrıs Türk halkını davet etti. Yapılan paylaşımda "Bu kadar yürekten çağırma beni, Bir gece ansızın gelebilirim…" ifadeleri dikkat çekti.

Lokman Özdemir
12:30 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
MSB'nin Kıbrıs paylaşımı
MSB'nin Kıbrıs paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk halkını,
Kıbrıs Barış Harekatı
'nın 50. yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirilecek geçit törenine davet etti.


"Bir gece ansızın gelebilirim"



MSB'den yapılan açıklamada,
"Bu kadar yürekten çağırma beni, Bir gece ansızın gelebilirim… Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz."
denildi.


#MSB
#Kıbrıs
#Kıbrıs Barış Harekatı
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