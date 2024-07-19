MSB'den Kıbrıs paylaşımı: Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilirim

MSB'nin Kıbrıs paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk halkını,
Kıbrıs Barış Harekatı
'nın 50. yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirilecek geçit törenine davet etti.
"Bir gece ansızın gelebilirim"
"Bir gece ansızın gelebilirim"
MSB'den yapılan açıklamada,
"Bu kadar yürekten çağırma beni, Bir gece ansızın gelebilirim… Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz."
denildi.
#MSB
#Kıbrıs
#Kıbrıs Barış Harekatı
2 saat önce