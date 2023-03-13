MSB'den Mehmetçiğe 'Seyit Onbaşı' benzetmesi

MSB
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, çadır kent alanında depremzede kadın ile omuzunda kalın kütük taşıyan askerin fotoğrafı yer aldı.
Fotoğraf,
"Seyit Onbaşı gibi güçlü... Şanlı ecdadımızın tarih boyunca dillere destan olan gücünü yüreğinde ve bileğinde taşıyan kahraman Mehmetçik, tüm gücüyle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor"
notuyla paylaşıldı.
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#Seyit Onbaşı
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