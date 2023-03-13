MSB'den Mehmetçiğe 'Seyit Onbaşı' benzetmesi

"Seyit Onbaşı gibi güçlü... Şanlı ecdadımızın tarih boyunca dillere destan olan gücünü yüreğinde ve bileğinde taşıyan kahraman Mehmetçik, tüm gücüyle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor"