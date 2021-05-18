MSB'den merak uyandıran paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım merak konusu oldu.

Mesajda, "Hiçbir terör örgütüne ve hiçbir teröriste artık rahat yok! Hangi deliğe girerlerse girsinler korkularıyla birlikte hesap verecekler" denilerek saat 14.30'da teröristler için hazırlanan bir mesaj paylaşılacağı duyuruldu.

Hiçbir terör örgütüne ve hiçbir teröriste artık rahat yok! Hangi deliğe girerlerse girsinler korkularıyla birlikte hesap verecekler. Saat 14.30'da teröristler için hazırladığımız mesaj için sosyal medya hesaplarımızda buluşalım. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2021