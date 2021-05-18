Gündem MSBden merak uyandıran paylaşım
POLİTİKA

MSB'den merak uyandıran paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, "Hiçbir terör örgütüne ve hiçbir teröriste artık rahat yok. Teröristler için hazırladığımız mesaj için sosyal medya hesaplarımızda buluşalım" diyerek 14.30'da bir paylaşım yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSBden merak uyandıran paylaşım
MSB

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım merak konusu oldu.

Mesajda, "Hiçbir terör örgütüne ve hiçbir teröriste artık rahat yok! Hangi deliğe girerlerse girsinler korkularıyla birlikte hesap verecekler" denilerek saat 14.30'da teröristler için hazırlanan bir mesaj paylaşılacağı duyuruldu.

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sofi Nurettin kod adlı terörist öldürüldü
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sofi Nurettin kod adlı terörist öldürüldü
Abone Ol Google News
İstanbul büyük panik

İstanbul büyük panik

Üç katlı binanın kolonları çatladı
Türkiyenin Koruma Gücüönerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.
İspanyol El Pais gazetesi: İsrail basını susturmaya çalışıyor

Önümüzdeki ay da 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek.

10 ilde kuvvetli<br> yağış bekliyor

10 ilde kuvvetli
yağış bekliyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Bahçeli'den CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne sert eleştiri

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.