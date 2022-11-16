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ANKARA

MSB’den nefes kesen Türk askeri paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kahraman Türk askerinin 20’li tutuş gösterisine yer verildi.

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Haber Merkezi İHA
MSB’den nefes kesen paylaşım
Kahraman Türk askeri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, "’Korkusuz’ deyince akla onlar gelir. Kahramanlık ve fedakarlık isteyen en zorlu görevlerde onların ismi duyulur. Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, 20’li tutuş gösterisiyle gökyüzünde adeta ülkemizin birliğini, beraberliğini ve gücünü nakşediyor" ifadelerine yer verildi.

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