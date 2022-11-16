MSB’den nefes kesen Türk askeri paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, "’Korkusuz’ deyince akla onlar gelir. Kahramanlık ve fedakarlık isteyen en zorlu görevlerde onların ismi duyulur. Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, 20’li tutuş gösterisiyle gökyüzünde adeta ülkemizin birliğini, beraberliğini ve gücünü nakşediyor" ifadelerine yer verildi.

"Korkusuz" deyince akla onlar gelir.#Kahramanlık ve fedakârlık isteyen en zorlu görevlerde onların ismi duyulur...



Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, 20’li tutuş gösterisiyle gökyüzünde adeta ülkemizin birliğini, beraberliğini ve gücünü nakşediyor. #BordoBereli🇹🇷 pic.twitter.com/HkTfOT6Osd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2022

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