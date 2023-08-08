MSB'den Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin 1964'te Kıbrıs'ta düzenlediği uyarı uçuşu sırasında uçağı Rumlar tarafından vurulan ve paraşütle atlamasının ardından Rum askerlerince esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için anma mesajı yayımladı.