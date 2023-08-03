MSB'den Şile'de bulunan top mermileriyle ilgili açıklama

"Bu şahıslardan 236'sı FETÖ mensubu olmak üzere 347'si teröristtir. 131 bin 944 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yıl başından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 631 kilogram uyuşturucu, bin 51 muhtelif uyuşturucu hap ve 24 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir"