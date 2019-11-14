MSB'den Suriye'de katledilen papaz ve babasına ilişkin açıklama: Bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisi ve babasının teröristlerce katledilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sn Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi 14 Kasım 2019, 18:50 Son Güncelleme: 14 Kasım 2019, 18:56 DHA