MSB'den Suriye'de katledilen papaz ve babasına ilişkin açıklama: Bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisi ve babasının teröristlerce katledilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sn Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sn Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz
Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sn Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Kasım 2019