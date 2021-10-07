MSB'den Yavuz Sondaj gemisi paylaşımı: Pruvası neta, dümeni viya olsun Yavuz sondaj gemisi, petrol ve doğan gaz arama çalışmaları için Karadeniz'e açıldı. Milli Savunma Bakanlığı da sondaj demimizin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Tuzla karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz’e açılan Yavuz sondaj gemisine İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında refakat etti. YAVUZ sondaj gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı kolayına olsun." notunu düştü. Öte yandan gemi, Karadeniz'deki ilk görevi öncesi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limana ulaştı.

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