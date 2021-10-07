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İSTANBUL

MSB'den Yavuz Sondaj gemisi paylaşımı: Pruvası neta, dümeni viya olsun

Yavuz sondaj gemisi, petrol ve doğan gaz arama çalışmaları için Karadeniz'e açıldı. Milli Savunma Bakanlığı da sondaj demimizin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Tuzla karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz’e açılan Yavuz sondaj gemisine İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında refakat etti. YAVUZ sondaj gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı kolayına olsun." notunu düştü. Öte yandan gemi, Karadeniz'deki ilk görevi öncesi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limana ulaştı.

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Haber Merkezi Diğer
MSBden Yavuz Sondaj gemisi paylaşımı: Pruvası neta, dümeni viya olsun
Yavuz sondaj gemisi, petrol ve doğan gaz arama çalışmaları için Karadeniz'e açıldı.

Yavuz sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Milli Savunma Bakanlığı, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TUZLA karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz’e açılan YAVUZ sondaj gemisine İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında refakat etti." açıklamasında bulundu.

MSB, sosyal medya hesabından, "YAVUZ sondaj gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı kolayına olsun." paylaşımında bulundu.

Öte yandan gemi, Karadeniz'deki ilk görevi öncesi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limana ulaştı.

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı: İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 7
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2018 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından satın alınan ve Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'Yavuz' isimli gemi geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Limanı'na demirledi.
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Burada geminin kule direklerinin sökümü gerçekleştirildi. Haydarpaşa Limanı'ndan saat 12.00 sıralarında hareket eden 'Yavuz' sondaj gemisi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
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Gemi, yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde tamamladı. Yavuz, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için rotasını sökülen direklerin yerine montajı için Filyos Limanı'na çevirdi. Sondaj gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi.
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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı: İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi
Yavuz sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Viya ve neta ne demek?

  • Bir denizcilik terimi olan viya; Gemiyi veya tekneyi istenilen rotaya döndükten sonra, istenilen yöne seyredilmesi için verilen komut demek. Neta ise; Muntazam, düzgün, tertipli veya emniyetli anlamına geliyor.

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