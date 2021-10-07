MSB'den Yavuz Sondaj gemisi paylaşımı: Pruvası neta, dümeni viya olsun
Yavuz sondaj gemisi, petrol ve doğan gaz arama çalışmaları için Karadeniz'e açıldı. Milli Savunma Bakanlığı da sondaj demimizin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Tuzla karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz’e açılan Yavuz sondaj gemisine İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında refakat etti. YAVUZ sondaj gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı kolayına olsun." notunu düştü. Öte yandan gemi, Karadeniz'deki ilk görevi öncesi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limana ulaştı.
Yavuz sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.
Milli Savunma Bakanlığı, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TUZLA karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz’e açılan YAVUZ sondaj gemisine İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında refakat etti." açıklamasında bulundu.
MSB, sosyal medya hesabından, "YAVUZ sondaj gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı kolayına olsun." paylaşımında bulundu.
Öte yandan gemi, Karadeniz'deki ilk görevi öncesi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limana ulaştı.
Bir denizcilik terimi olan viya; Gemiyi veya tekneyi istenilen rotaya döndükten sonra, istenilen yöne seyredilmesi için verilen komut demek. Neta ise; Muntazam, düzgün, tertipli veya emniyetli anlamına geliyor.