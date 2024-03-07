MSB'den YPG'yi ziyaret eden ABD'ye tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi.





MSB'den yapılan açıklama şöyle: Öncelikle, üstlenmiş oldukları çok yönlü sorumluluklar ve örnek teşkil eden başarılarla hayatımızın her alanında öncü bir rol üstlenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü şimdiden kutluyor, tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.





TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 36, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise, 204’ü Irak’ın, 315’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 519 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında, son olarak Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde tespit edilen sığınakta teröristlere ait çok sayıda havan mühimmatı ele geçirilmiştir.

SURİYE





Suriye’de; harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılık verilmekte, istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmalara da devam edilmektedir.





HUDUT GÜVENLİĞİ

Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş, fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 11’i terör örgütü mensubudur. 1.571 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.609’a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 31.586 olmuştur.





BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında farklı coğrafyalarda başarıyla görev yapmaya; dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’in Bağımsızlık Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. İsrail, bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlarına bir yenisini ekleyerek, Nabulsi meydanında yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef almıştır. İsrail, masum Filistin halkına yönelik insanlıktan ve vicdandan yoksun bu saldırılara derhâl son vermelidir. Tüm dünya yaşanan bu zulmün küresel bir felakete dönüşebileceğini görmelidir. Gazze’de artarak yaşanan bu trajedilerin bir an önce son bulması için bir kez daha uluslararası toplumu, yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz. Gazze’de koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi kaçınılmazdır. Temennimiz, ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir.





Ülkemizin Gazze’ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak; 04 Mart’ta bir A400M uçağımız ile 8,3 ton tıbbi malzeme daha bölgeye ulaştırılmıştır. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 19 uçakla 250 tona yakın insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiştir.





1-3 Mart tarihleri arasında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Sayın Bakanımız, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı ve IKBY Başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın; Cibuti, Madagaskar ve Somali Cumhurbaşkanları, Esvatini Kralı ve Macaristan Başbakanı ile yaptığı görüşmelere refakat etmiştir.





Ayrıca Sayın Bakanımız, 04 Mart’ta Sayın Genelkurmay Başkanımızın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Gambiya Genelkurmay Başkanı’nı,- 05 Mart’ta ise Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı’nı kabul etmiş, Resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen İtalya Savunma Bakanı ile 5 Mart’ta, Azerbaycan Savunma Bakanı ile 6 Mart’ta ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmeler gerçekleştirmiştir.





EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak personelinin niteliklerini geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.





Bu kapsamda, Katar Özel Kuvvetleri ile komando birliklerimizin katıldığı Al Hares Al Mane 2024 (Yenilmez Muhafız) Tatbikatı Katar’da başarıyla icra edilmiştir. Steadfast Defender 2024 kapsamındaki Brillant Jump, Dragon ve Cobra ile, Orta Akdeniz’de Dynamic Manta, Ege Denizi’nde Ariadne, Fransa’da Loyal Leda tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. Yine, Isparta’da Türkiye-Pakistan arasında Cinnah-2024, Ağrı, Kars, Iğdır ve Tatvan’da ise Kış 2024 tatbikatları icra edilmektedir.





4-10 Mart tarihleri arasında Batum/Gürcistan’a liman ziyareti gerçekleştiren TCG YILDIRIM fırkateynimiz; aynı zamanda Gürcistan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemilerle eğitim icra etmektedir.





Ayrıca; Fransa Deniz Kuvvetlerine ait PROVENCE gemisi tarafından 2-5 Mart tarihleri arasında Aksaz’a liman ziyareti gerçekleştirilmiştir. Arnavutluk Deniz Kuvvetleri’ne ait LISSUS gemisi tarafından ise 5-8 Mart tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti icra edilmektedir.





Yine, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGORO korvetinin 7-11 Mart tarihleri arasında Mersin’e, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait GROMITZ mayın avlama gemisinin de 9-12 Mart tarihleri arasında Sarayburnu/İstanbul’a liman ziyareti yapması planlanmaktadır.





Diğer yandan, 08 Mart’ta TCG NUSRET müze gemimiz tarafından Erenköy Koyu’nda ilk kadın amiralimiz ile Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu kadın öğrencilerinin katılımıyla “Tarihî Mayınlamayı Anma Töreni ve Seyri” icra edilecektir.





Ayrıca, Türkiye Yarı Maraton Ligi 1’inci Kademe Müsabakası'nda 1’inci olan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyoruz.





SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; ulaştığı seviye ve gelecek hedefleri ile tüm dünyada adından söz ettiren yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kara, deniz, hava, siber ve elektronik harp alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığı daha da artmaktadır.





Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ile modernizasyon faaliyeti tamamlanan M60 T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Ayrıca, kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin ve ordumuzun gücüne güç katan çalışmalarıyla bizleri gururlandıran OYAK’ın 63’üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz.





ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda, 1 Mart’ta başlayan Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Başvuruları 17 Mart’a kadar devam edecektir.





Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart’ta gerçekleştirilmiştir. Başarılı olacak adaylara müteakip aşamalarla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edecektir.





İZMİR’DE ACİL İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALAN HELİKOPTER

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, İzmir’de acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterle ilgili olarak “Yapılan ön incelemede helikopterin teknik dokümanlarına göre periyodik ve uçuş öncesi bakımlarının eksiksiz yapıldığı tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaza kırım inceleme ekibi tarafından ön inceleme yapılmış olup nihai teknik rapor, tahkikat sonrası açıklanacak” dedi.





MSÜ SINAVINA DAİR İDDİALAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, MSÜ’nın sınavına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da girebildiğine dair iddialar için şunları söyledi:





“Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim alabilmek içinmevzuatımıza göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Herhangi bir somut bilgi belge olmadan bunları tartışmak yersizdir.”





MSB YAŞAR GÜLER’İN TERÖRLE MÜCADELEYE İLİŞKİN SON AÇIKLAMALARI

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yaptığı son açıklamadaki terörle mücadele vurgularına yönelik sorulara cevap verdi. Bakan Yaşar Güler’in söylediği “Önümüzdeki süreçte şuana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak. Alana mutlak hâkimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir” sözlerini hatırlatan kaynaklar, “Amacımız bölgenin terörden arındırılaması, hudut güvenliğinin sınır ötesinden sağlanması ve ülkemizin huzurunun muhafaza edilmesidir. Bu kapsamda Sn. Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve ve Sn. Bakanımızın ifade ettiği perspektifte mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek” yanıtını verdi.





GAZZE’YE YÖNELİK YARDIMLAR

Bakanlık kaynakları, Gazze için yola çıkan Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların daha önce Mısır’a giderken son olarak Ürdün’e gitmesine ilişkin sorulara da “İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hareket ediyoruz. Uygun yer ve zaman planlamasına göre yardımları ulaştırıyoruz” cevabını verdi.





MSB YAŞAR GÜLER’İN IKBY BAŞKANI VE IRAK ULUSAL GÜVENLİK MÜSTEŞARI İLE GÖRÜŞMESİ

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in IKBY Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile gerçekleştirdiği görüşmelerde nelerin ele alındığına dair sorulara karşılık şunları söyledi:





“Her iki görüşmede de terör örgütü ile ortak mücadele ve hudut güvenliği konuları ele alınmıştır. Irak ile terörle mücadele konusu başta olmak üzere halihazırda devam eden iş birliği faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde terörle mücadelemize olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz.”





SOMALİ’YE GİDEN HEYET

Bakanlık kaynakları, Somali’ye giden bazı Türk heyeti ile ilgili sorulara ilişkin şunları söyledi:





“Somali ile yapılan anlaşma bir çerçeve anlaşmasıdır. Bu kapsamda daha önce ifade ettiğimiz gibi Somali’ye destek olmak üzere en elverişli harekat tarzlarının belirlenmesi için ilgili makamlarla koordineli şekilde keşif ve teknik çalışmalar yapılarak ortak harekat tarzı belirlenecek.”





CENTCOM’UN, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG ELE BAŞI İLE GÖRÜŞMESİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), Suriye’de PKK/YPG terör örgütü ele başı ile görüşmesine yönelik şu cevabı verdi:





"ABD’nin, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir."





SKANDAL ZİYARET