MSB'den Yunan Bakan Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan skandal sözlerine tepki: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

"Bugün, Kıbrıs’ta pusuda bekleyen işgalciye sızma noktasının kapılarını açan etnik bir darbenin olan darbenin tarihi olan 15 Temmuz 1974’ün üzerinden elli yıl geçti. Demokrasinin Kıbrıslı (Güney) ve Yunan savaşçılarına ve 1974’te işgale karşı yaşanan eşit olmayan mücadelede en derin saygımı ve vatansever şükranlarımı sunuyorum. Kardeş katili suç darbesinin ağırlığı altında çok üstün askeri güçlerle karşı karşıya kaldılar. Onları saygıyla anıyor ve katkılarını sonsuza kadar onurlandırıyoruz. Ve elbette, Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve İşgalci Türk Ordusu’nun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz."