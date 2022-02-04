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ANKARA

MSB: Yunanistan insanlık dışı muameleye derhal son vermeli

Milli Savunma Bakanlığı'nca Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilip donarak hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin, "Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir" açıklaması yapıldı.

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Haber Merkezi DHA
MSB’den Yunanistan sınırında donarak vefat eden göçmenler hakkında açıklama
Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hayata tutunmak için çıktıkları yolculukta Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları, her şeyleri alınan ve bu insanlık dışı muamele neticesinde soğuk havada donarak hayatlarını kaybeden göçmenlerin görüntüleri 7’den 70’e herkesi derinden üzmüştür.

Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir. İnanıyoruz ki Yunan halkı da bu görüntüleri utançla, yüreği sızlayarak izlemiş ve göçmenlere yapılan muameleyi nefretle karşılamıştır. Bu eylemler artık Avrupa Birliği'nin de dikkatini çekmelidir" denildi.

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