MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu Türkiye'nin önündeki savaştan daha da büyük tehlikeyi duyurdu: Bu topraklarda kalma ihtimalimiz zayıflıyor

İstanbul Valiliği, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Aile Vakfı iş birliğiyle düzenlenen “Vatan Müdafaasında Aile ve Nüfus” temalı IV. Uluslararası Aile Sempozyumu, Türkiye’nin demografik geleceğine dair sarsıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. MSÜ yerleşkesinde düzenlenen ve 47 bilimsel bildirinin sunulacağı sempozyumda, nüfus azalmasının sadece sosyal bir mesele değil, doğrudan bir milli güvenlik sorunu olduğu vurgulandı.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu: "Türk milleti ölüyor 2100 yılı risk altında"

Sempozyumun en sert ve dikkat çekici konuşmasını yapan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye’nin 2024 yılı itibarıyla binde 3’e, yani kadın başına 1.48’e düşen doğurganlık hızının bir "felaket senaryosu" olduğunu belirtti.

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemindeki nüfus kaybıyla bugünkü durumu kıyaslayan Afyoncu, şu tarihi uyarıda bulundu:

" Türk milleti ölüyor. 2100 yılında bu topraklar üzerinde kalma ihtimalimizin zayıfladığını tekrar ifade ediyorum. Artmayan nüfus, Osmanlı’ya koca bir imparatorluğu kaybettirdi. Bugün ise kriz kapıyı çalmıyor, adeta tekmeliyor. Doğurganlık hızı bu şekilde devam ederse, Türkiye değil küresel güç olmak, bölgesel güç olma vasfını bile koruyamaz. Bu durum savunma sistemimizden tarımdaki iş gücüne kadar her şeyi felç edecek."

Bürokrasi nüfus sorununu neden aşamıyor?

Bürokrasinin süreci "basit işlerle" geçiştirdiğini savunan Afyoncu, ÖTV’siz araç desteği ve üç çocuklu annelere devlet maaşı/emeklilik gibi radikal ekonomik teşviklerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca "Türkiye’nin en önemli iş insanları ve STK’lar 1960’lı yıllarda nüfus artışının büyük bir yük olduğunu ve ekonomiye olumsuz katkı olduğunu ifade ettiler" hatırlatması yapan Afyoncu, bu önerisine mali açıdan karşı çıkacaklar için "kendi ayalarına sıktıklarının farkında değiller" değerlendirmesinde bulundu.

Üner Karabıyık: "Çocukları anneler değil algoritmalar emziriyor"

İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık ise vatan savunmasının "aile ocağında" başladığına dikkat çekerek, modern çağın aile üzerindeki yıkıcı etkilerini anlattı. Aileyi "küçük devlet", devleti ise "büyük aile" olarak tanımlayan Karabıyık, dijital mecraların yarattığı uçuruma değindi:

"Bugün çocukları yalnızca anne ve babalar değil, çoğu zaman algoritmalar büyütüyor. Anne değil, ekranlar çocuğu emzirir hale geldi. Televizyonlar ve ekranlar aileyi 'kriz', evliliği 'yük', mahremiyeti ise 'gerilik' gibi pazarlıyor. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan o büyük güç, aile ocağında pişmişti. Şimdi bu ocağın tütmesini engellemek isteyen karanlık akımlara karşı devlet, siyaset ve sivil toplum omuz omuza vermelidir."

Vali Davut Gül’den çalışan anneler için 300 kreş müjdesi

Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, demografik düşüşün somut verilerini paylaştı. İstanbul’da bu yıl okula kayıt yaptıran öğrenci sayısının 11 bin azaldığını açıklayan Gül, çalışan annelerin yükünü hafifletmek adına valilik olarak harekete geçtiklerini duyurdu.

Vali Gül, "Müftülük, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonunda İstanbul genelinde 300 adet kreş ve anaokulu yapacağız. Amacımız, aile kurumu üzerindeki ekonomik ve sosyal baskıyı azaltarak annelerimizin hayatını kolaylaştırmak," dedi.

47 bildiri ile çözüm reçetesi yazılacak

Açılış konuşmalarının ardından beş ayrı salonda eş zamanlı oturumlara geçildi. Alanında uzman isimler; dijitalleşme, şehirleşme ve ekonomik faktörlerin nüfus üzerindeki etkilerini tartışarak çözüm önerileri sunacak. Sempozyum sonunda yayınlanacak sonuç bildirgesinin, Türkiye'nin nüfus politikalarına yön vermesi bekleniyor.








