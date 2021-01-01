Muayenesi olmayan aracıyla kısıtlamayı deldi: Utanmadan polise ’soyguncu’ benzetmesi yaptı

Polis sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama noktaları oluşturdu. Bu noktalardan birinde otomobiliyle uygulama noktasına gelen bir sürücü panik yapıp "cenazem var bırakın geçeyim" dedi.

GÜNDEM Kısıtlamalara uymayan 40 bin kişi hakkında işlem yapıldı

Resmi bir evrak ibraz edemedi

Polis izin kağıdı isteyince, hem izin kağıdını ibraz edemedi, hem de yapılan kontrolde aracının muayenesinin olmadığı görüldü. Polis memuru, cenazesi olduğunu söyleyen kişiye "başınız sağ olsun" diyerek herhangi resmi bir evrak ibraz etmemesine rağmen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ceza yazmadı. Kullandığı otomobilin muayenesinin olmadığı tespit edilen sürücüye 288 lira idari ceza uygulanırken, ceza sonrası polisle kısa süreli tartışan sürücü, "İşte soygunculuk budur. Ben buradan yarın gene geçerim bana gene ceza yaz" diye yanıt verdi.

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OYNAT 00:00 Kısıtlama ve maske kuralına uymayan kadın, polis ekiplerini çileden çıkardı Bursa'da, dün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde dışarıya maskesiz çıkan kadın, polis tarafından durduruldu. Polis, ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira, maskesiz dışarıya çıktığı için de 900 lira para cezası uyguladı. Cezayı öğrenince polisle tartışan kadının polise tepkisi, çevredeki biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. BiP'te paylaş

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Ceza makbuzunu alan sürücü daha sonra uygulama noktasından ayrıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunun 5’inci kilometresinde uygulama yapan polise ise tır şoförü olduğunu söyleyen bir kişi zorluk çıkararak, polisin görevini yapmasına engel oldu.