Gündem Muayenesi olmayan aracıyla kısıtlamayı deldi Utanmadan polise soyguncu benzetmesi yaptı
KAHRAMANMARAŞ

Muayenesi olmayan aracıyla kısıtlamayı deldi: Utanmadan polise ’soyguncu’ benzetmesi yaptı

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi polise soyguncu benzetmesi yaparken, aracının da muayenesinin olmadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Kısıtlamaya uymadığı için 288 lira idari ceza uygulanan vatandaş isyan etii.
Kısıtlamaya uymadığı için 288 lira idari ceza uygulanan vatandaş isyan etii.

Polis sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama noktaları oluşturdu. Bu noktalardan birinde otomobiliyle uygulama noktasına gelen bir sürücü panik yapıp "cenazem var bırakın geçeyim" dedi.

Kısıtlamalara uymayan 40 bin kişi hakkında işlem yapıldı
GÜNDEM
Kısıtlamalara uymayan 40 bin kişi hakkında işlem yapıldı

Resmi bir evrak ibraz edemedi

Polis izin kağıdı isteyince, hem izin kağıdını ibraz edemedi, hem de yapılan kontrolde aracının muayenesinin olmadığı görüldü. Polis memuru, cenazesi olduğunu söyleyen kişiye "başınız sağ olsun" diyerek herhangi resmi bir evrak ibraz etmemesine rağmen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ceza yazmadı. Kullandığı otomobilin muayenesinin olmadığı tespit edilen sürücüye 288 lira idari ceza uygulanırken, ceza sonrası polisle kısa süreli tartışan sürücü, "İşte soygunculuk budur. Ben buradan yarın gene geçerim bana gene ceza yaz" diye yanıt verdi.

Kısıtlama ve maske kuralına uymayan kadın, polis ekiplerini çileden çıkardı
OYNAT 00:00
Kısıtlama ve maske kuralına uymayan kadın, polis ekiplerini çileden çıkardı
Bursa'da, dün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde dışarıya maskesiz çıkan kadın, polis tarafından durduruldu. Polis, ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira, maskesiz dışarıya çıktığı için de 900 lira para cezası uyguladı. Cezayı öğrenince polisle tartışan kadının polise tepkisi, çevredeki biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
  • Ceza makbuzunu alan sürücü daha sonra uygulama noktasından ayrıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunun 5’inci kilometresinde uygulama yapan polise ise tır şoförü olduğunu söyleyen bir kişi zorluk çıkararak, polisin görevini yapmasına engel oldu.

Ekmek teknesini görünce çöktü kaldı: Yasal sınırın tam 13 katı alkollü çıktı
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Kaza, Beşiktaş Büyükdere Caddesi Gültepe ayrımlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Fatih Balcı'nın kullandığı taksi, Büyükdere Caddesi üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.
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Yüz metre refüjden ilerleyen sürücü bir sitenin bahçe çitine vurarak durdu. Hafif yaralanan sürücü kendi imkanları ile arabadan çıktı.
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Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.
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Sürücü Fatih Balcı'nın yapılan alkol kontrolünde 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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Ticari araçlarda 0.20 olan yasal sınırın yaklaşık 13 katı alkollü olan sürücünün ehliyetine el konuldu.
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Kazayı öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesi taksinin ağır hasarlı olduğunu görünce olduğu yere çökerek bekledi.
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Ekmek teknesini görünce çöktü kaldı: Yasal sınırın tam 13 katı alkollü çıktı
Beşiktaş'ta alkollü taksi şoförü, yoldan çıkarak bir sitenin bahçe çitlerine çarptı. Oğlunun kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesinin ağır hasarlı olduğunu görünce şoka girdi.
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