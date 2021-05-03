İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz açıklamalarına tepki gösterdi. Altun, “Görüyoruz ki mücadele devam ediyor.” ifadelerini kullandı. O anlara ilişkin katıldığı bir canlı yayında “Zırhlı araçlarında yanından geçmeniz eleştiriliyor” sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?” cevabını vermişti.

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MİLLETİMİZLE LİDERİMİZLE YÜRÜYORUZ

Söz konusu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun geçmiş söylemlerine ilişkin ifadelerin yer aldığı bir videoyu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “4 yıl önce yazmışız; “Bugün Türkiye’de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında”. Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz.” ifadelerini kullandı.