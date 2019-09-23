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İSTANBUL

Mücadele sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde iş akitleri feshedilen işçilerin belediye önündeki eylemleri devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşten çıkartılan işçiler
İşten çıkartılan işçiler

İşçiler, eylemlerinin 26'ncı gününde İBB'nin Saraçhane'deki binasının karşısındaki Şehzadebaşı Parkı'nda "İBB Mağdurları Birlik ve Beraberlik" başlıklı etkinlikle vatandaşlarla bir araya geldi. "Emeğe Sahip Çık" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, işçiler aileleri ve kendilerine destek veren vatandaşlarla kahvaltı yaptı.

BANKAMATİK MEMURU DEĞİLİZ

  • Ardından atılan işçilerin temsilcisi eski İSPARK çalışanı Umut Aydoğan, hazırlanan ortak metni okudu. Aydoğan, haklı davalarında sonuna kadar mücadele edeceklerini, yılmadan, yıkılmadan hakları olan işlerine geri dönünceye kadar da eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "Bizler ne ATM, ne bankamatik memuru ne de istihdam fazlasıyız. Bizler ekmeğini alın teriyle kazanan, İstanbul'a aşkla hizmet eden 82 bin personelden biriydik" dedi.

TAKİP EDECEĞİZ

İşçilere destek için gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, süreci devamlı olarak takip edeceklerini ve işçilere haklı mücadelelerinde sonuna kadar destek vereceklerini belirtti. HAK-İŞ Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman ve Milli Beka Derneği Başkanı Murat Şahin de birer konuşma yaparak işçilere destek verdi.

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23 Haziran seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu seçim öncesi partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte dile getirdikleri sözleri çabuk unuttu. İmamoğlu 2 aylık görev süresinde 4 binden fazla belediye çalışanını kapı önüne koydu. SMS ile gelen bildirimle işsiz kaldıklarını öğrenen yüzlerce çalışan İBB önünde oturma eylemi yaparken, İmamoğlu'nun verdiği sözü tutmasını bekliyor.


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