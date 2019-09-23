Mücadele sürecek

İşçiler, eylemlerinin 26'ncı gününde İBB'nin Saraçhane'deki binasının karşısındaki Şehzadebaşı Parkı'nda "İBB Mağdurları Birlik ve Beraberlik" başlıklı etkinlikle vatandaşlarla bir araya geldi. "Emeğe Sahip Çık" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, işçiler aileleri ve kendilerine destek veren vatandaşlarla kahvaltı yaptı.

BANKAMATİK MEMURU DEĞİLİZ

Ardından atılan işçilerin temsilcisi eski İSPARK çalışanı Umut Aydoğan, hazırlanan ortak metni okudu. Aydoğan, haklı davalarında sonuna kadar mücadele edeceklerini, yılmadan, yıkılmadan hakları olan işlerine geri dönünceye kadar da eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "Bizler ne ATM, ne bankamatik memuru ne de istihdam fazlasıyız. Bizler ekmeğini alın teriyle kazanan, İstanbul'a aşkla hizmet eden 82 bin personelden biriydik" dedi.

TAKİP EDECEĞİZ

İşçilere destek için gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, süreci devamlı olarak takip edeceklerini ve işçilere haklı mücadelelerinde sonuna kadar destek vereceklerini belirtti. HAK-İŞ Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman ve Milli Beka Derneği Başkanı Murat Şahin de birer konuşma yaparak işçilere destek verdi.