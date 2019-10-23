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İSTANBUL

Mücadeleye devam etmeliyiz

3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sonuç bildirgesini okumasıyla tamamlandı. Bildirgede, FETÖ’nün küresel bir tehdit olduğu vurgulanarak “Bütün Müslümanlar özverili bir biçimde iş birliği yapmalı ve mücadeleye devam etmeliyiz” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
4 gün süren zirve, aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
4 gün süren zirve, aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

İstanbul’da gerçekleşen 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 21 maddelik sonuç bildirgesini okumasıyla tamamlandı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve 4 gün süren zirveye, 51 ülkeden; bakan, diyanet işleri başkanı, dini idare başkanı, başmüftü, akademisyen olmak üzere çok sayıda temsilci katıldı. Erbaş’ın okuduğu sonuç bildirgesinde öne çıkan bazı ifadeler şöyle:

Ali Erbaş, zirve kapsamında İstanbul’a gelen heyetler ve Afrikalı İmam Hatip öğrencileriyle dün, sabah namazında buluştu.

İSLAM YENİ NESİLLERE İYİ ANLATILMALI

“İslam coğrafyasında ortaya çıkan ve İslam’ın muazzez kavramlarını istismar ederek terör uygulayan Boko Haram, Eş-Şebab, DEAŞ ve benzeri örgütlerin arkasında kirli çıkar ilişkilerinin, sinsi küresel yapıların olduğu izahtan varestedir. Bu bağlamda, İslam’ın hak, hakikat, rahmet ve merhamet ilkeleri, ahlak, hukuk mefkuresi yeni nesillere iyi anlatılmalı ve iyi öğretilmelidir.”

FETÖ’YE KARŞI DAHA DİKKATLİ OLUNMALI

Bildirgede öne çıkan FETÖ ile ilgili madde, “FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de giriştiği hain darbe girişimiyle ifşa olmuştur. Bugün özellikle Afrikalı Müslümanları hedef kitle olarak seçip yapılanmasını devam ettirmeye çalışan FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli ve duyarlı olunmalı, propagandalarına asla itibar edilmemelidir. Bu konuda, bütün Müslümanların bilinçli ve özverili bir biçimde iş birliği yapmaları ve mücadeleye devam etmeleri önemlidir” şeklinde ifade edildi.

ACILARI PAYLAŞMALIYIZ

“Sahih dini bilgiler ışığında topluma rehberlik etmek ve daha huzurlu bir geleceğin inşasına öncülük etmek ise Müslüman liderlerin ve dini teşkilatların en önemli ve öncelikli sorumluluğudur” denilen bildirgede, şunlar aktarıldı: “Bugün, oldukça zor süreçler yaşayan Keşmir, Kudüs, Yemen, Myanmar, Doğu Türkistan başta olmak üzere fitne, tefrika, iç çatışma ve işgale maruz kalan Müslüman beldelerin acılarını paylaşmak ve onlara yardım etmek kardeşlik görevimizdir.”

YOL HARİTASI ÇİZİLMELİ

  • Bildirgenin son maddesi ise şu şekilde: “Zirvede ortaya çıkan görüşlerin hayata geçirilmesi için çalışma gruplarının kurulması önemlidir. Afrika kıtasının kuzey, güney, doğu, batı şeklinde 4 bölge olarak düşünülmesi ve her bölgede ayrı çalışma programlarıyla yol haritası belirlenmesi daha faydalı olacaktır. Dolayısıyla gerçekleştirilecek dördüncü zirve öncesinde söz konusu 4 bölgenin her birinde özel istişare, müzakere ve çalışma toplantılarının yapılması kararlaştırılmıştır”

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