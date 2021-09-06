Müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü mali şube komiserinin eşi gözaltında

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi BayLock kullanıcılarına yönelik 20 Ağustos Cuma günü operasyon gerçekleştirdi.
Testi pozitif çıktı, hastaneye yatırıldı
ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan ancak koronavirüs testi pozitif çıkan Esmahan Demirhan hastaneye yatırıldı.
17/25 Aralık soruşturma kapsamında müebbet hapse mahkûm edilen Mali Şube komiseri Mustafa Demirhan'ın eşi olan Esmahan Demirhan hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından işlemleri için emniyete getirildi.