Müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü mali şube komiserinin eşi gözaltında İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda FETÖ'den müebbet hapis cezası alan komiser Mustafa Demirhan'ın eşi Esmahan Demirhan da yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve koronavirüs testi pozitif çıkan Demirhan, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Haber Merkezi 06 Eylül 2021, 18:13 Son Güncelleme: 06 Eylül 2021, 18:20 DHA