Gündem Müebbet hapis cezası alan FETÖcü mali şube komiserinin eşi gözaltında
İSTANBUL

Müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü mali şube komiserinin eşi gözaltında

İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda FETÖ'den müebbet hapis cezası alan komiser Mustafa Demirhan'ın eşi Esmahan Demirhan da yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve koronavirüs testi pozitif çıkan Demirhan, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Müebbet hapis cezası alan FETÖcü mali şube komiserinin eşi gözaltında
(Arşiv)

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi BayLock kullanıcılarına yönelik 20 Ağustos Cuma günü operasyon gerçekleştirdi.

Testi pozitif çıktı, hastaneye yatırıldı

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan ancak koronavirüs testi pozitif çıkan Esmahan Demirhan hastaneye yatırıldı.

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17/25 Aralık soruşturma kapsamında müebbet hapse mahkûm edilen Mali Şube komiseri Mustafa Demirhan'ın eşi olan Esmahan Demirhan hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından işlemleri için emniyete getirildi.

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