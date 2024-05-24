Müfettişler 3 soruya cevap arıyor

İçişleri Bakanlığı’nın, Ayhan Bora Kaplan davasında Serdar Sertçelik’in gizli tanık yapılması ve yurt dışına kaçması konusunda hazırlanan 84 sayfalık müfettiş raporunda 3 iddia mercek altına alındı. Sertçelik’in tehditle mi gizli tanık yapıldığı iddiaları konusunda müfettişler, emniyet müdürlerinin savunmalarını dinledi. Savunmalara ilişkin mesajlaşma ve arama kayıtları incelendi. Raporda iddia edildiği gibi baskı ve tehdit unsurunun olmadığına yer verildi. Bu süreçte Nurullah Kopuk üzerinden emniyetle iletişime geçen Sertçelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’a ısrarla mağdur bir profil çizerek tanık olmak istediğini ama aynı zamanda can ve mal güvenliğinin korunmasını istediğini söyledi.
KELEPÇE NASIL PASİFİZE EDİLDİ?
Müfettişler ikinci başlıkta ise Demircan ile Sertçelik arasında geçtiği iddia edilen görüşme içeriklerine mercek tuttu. 8 ses dosyası olduğuna yer verilen raporda kayıtların orijinal olduğu belirtildi. Demircan savunmasında 17/25 Aralık benzetmesinde bulunurken, raporda “Yargı süreci devam eden dosya hakkında devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiği değerlendirilmekle birlikte” takdir ve yetkinin soruşturmayı yöneten savcılığın kanaatine bırakıldığı görüldü. Raporda elektronik kelepçe takılı Sertçelik’in ev hapsindeyken yurt dışına kaçışı konusunda ise irtibatın kesildiği tarihten itibaren Sertçelik’in yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği değerlendirmesinde bulunuldu.