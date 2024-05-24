Müfettişler 3 soruya cevap arıyor

İçişleri Bakanlığı’nın, Ayhan Bora Kaplan davasında Serdar Sertçelik’in gizli tanık yapılması ve yurt dışına kaçması konusunda hazırlanan 84 sayfalık müfettiş raporunda 3 iddia mercek altına alındı. Sertçelik’in tehditle mi gizli tanık yapıldığı iddiaları konusunda müfettişler, emniyet müdürlerinin savunmalarını dinledi. Savunmalara ilişkin mesajlaşma ve arama kayıtları incelendi. Raporda iddia edildiği gibi baskı ve tehdit unsurunun olmadığına yer verildi. Bu süreçte Nurullah Kopuk üzerinden emniyetle iletişime geçen Sertçelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’a ısrarla mağdur bir profil çizerek tanık olmak istediğini ama aynı zamanda can ve mal güvenliğinin korunmasını istediğini söyledi.