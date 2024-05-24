|
Gündem

Müfettişler 3 soruya cevap arıyor

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen emniyet müdürleri hakkındaki raporda müfettişlerin cevap aradığı 3 soru: Sertçelik baskı ve tehditle mi gizli tanık yapıldı? Emniyet müdürleri, Sertçelik ile ne görüştü? Sertçelik’in elektronik kelepçeyle kaçışında kimlerin ihmali var?

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 03:20 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Serdar Sertçelik.
Serdar Sertçelik.

İçişleri Bakanlığı’nın, Ayhan Bora Kaplan davasında Serdar Sertçelik’in gizli tanık yapılması ve yurt dışına kaçması konusunda hazırlanan 84 sayfalık müfettiş raporunda 3 iddia mercek altına alındı. Sertçelik’in tehditle mi gizli tanık yapıldığı iddiaları konusunda müfettişler, emniyet müdürlerinin savunmalarını dinledi. Savunmalara ilişkin mesajlaşma ve arama kayıtları incelendi. Raporda iddia edildiği gibi baskı ve tehdit unsurunun olmadığına yer verildi. Bu süreçte Nurullah Kopuk üzerinden emniyetle iletişime geçen Sertçelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’a ısrarla mağdur bir profil çizerek tanık olmak istediğini ama aynı zamanda can ve mal güvenliğinin korunmasını istediğini söyledi.

KELEPÇE NASIL PASİFİZE EDİLDİ?

Müfettişler ikinci başlıkta ise Demircan ile Sertçelik arasında geçtiği iddia edilen görüşme içeriklerine mercek tuttu. 8 ses dosyası olduğuna yer verilen raporda kayıtların orijinal olduğu belirtildi. Demircan savunmasında 17/25 Aralık benzetmesinde bulunurken, raporda “Yargı süreci devam eden dosya hakkında devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiği değerlendirilmekle birlikte” takdir ve yetkinin soruşturmayı yöneten savcılığın kanaatine bırakıldığı görüldü. Raporda elektronik kelepçe takılı Sertçelik’in ev hapsindeyken yurt dışına kaçışı konusunda ise irtibatın kesildiği tarihten itibaren Sertçelik’in yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği değerlendirmesinde bulunuldu.


Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Müfettiş raporu savcılıkta

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği belirtildi. Raporda, konutu terk etmeme adli kontrolü ve elektronik kelepçe kararı verilen Serdar Sertçelik'in, bunlara rağmen yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı, yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediğinin değerlendirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında gereğinin takdir ve ifasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu aktarıldı.


#Serdar Sertçelik
#Ayhan Bora Kaplan
#Suç Örgütü
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Metodik şüphe doğruya götürür