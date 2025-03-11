Müfredat dışı derse göz yummayız

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) skandal bir çağrıya imza atarak sendikaya bağlı öğretmenler tarafından okullarda ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ adı altında LGBT propagandası yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim-Sen'in 10 Mart Pazartesi günü bir ders saatinde öğrencilere gayriresmi olarak "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi" vereceğini açıklaması üzerine sert tepki gödteri. Bakan Tekin, "müfredat dışı ders işlenecek" iddiasına ilişkin, “Bu konu, aynı zamanda adli açıdan ve hukuki açıdan bir suç teşkil ediyor. Konuyu ilgili yargı mercilerine şikâyet ederek ve bunun 'sendikal özgürlük bağlamında değerlendirmeyeceğini' ifade ederek gerekli işlemleri yürüteceğiz. Bu, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasına ilişkin bütün evrensel ilkelere açıkça aykırıdır” dedi.

'SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLER’LE AÇIKLANAMAZ

Tekin, Anayasa'nın bütün temel hak ve hürriyetleri güvence altına aldığını ve bütün uluslararası metinlerin, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile ilgili ortak sınırlama ilkesini kabul ettiğini kaydetti. Bir başkasının temel hak ve hürriyetinin ihlal edilmemesinin de temel ilkeleri olduğuna işaret eden Tekin, şunları ifade etti: "Yarıyıl tatiline girdiğimiz haftada yine 2 sendika bu anlamda 'sendikal özgürlükler' başlığı altında olduğunu iddia ettikleri bir eylem yaptılar ve çocuklarımızın eğitim, öğretim görme hakkını elinden aldılar, 1 gün okula gitmediler. Bu, sendikal özgürlüklerle açıklanabilecek bir durum değil. Sendikal özgürlüklerinizi kullanırken bir başkasının yani çocuklarımızın, evlatlarımızın eğitim, öğretim hakkını engelleyici nitelikte kullanmamak gerekir.”

ONLARI UYARDIK

Bakan Tekin, “Bugün toplumsal anlamda infial uyandırabilecek, toplumun temel referans değerleriyle asla örtüşmeyen kışkırtıcı bir eylemin içerisine girdi bu sendikalardan bir tanesi. Biz de bakanlık olarak uyardık. Kendilerine emanet edilen çocuklara, bu şekilde velilerin, toplumun arzu etmediği 'ders' adı altında sunulacak konuların bir disiplin işlemi, disiplin konusu olacağını ve bu anlamda gerekli disiplin işlerinin yürütüleceğini söyledik” diye konuştu.

İNİSİYATİFİMİZİ SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ

Bakan Tekin sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu, temel hak hürriyetlerin kullanılmasına ilişkin bütün evrensel ilkelere açıkça aykırıdır. Bu, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasına ilişkin bütün anayasal prensiplerimize aykırıdır ve aynı şekilde başta milli eğitimle ilgili mevzuatlarımız olmak üzere ailenin korunmasına ilişkin mevzuatımıza da aykırıdır. Bu hukuksuzluğa da bakanlık olarak bizim göz yummamız mümkün değildir. Biz, bize emanet edilen çocukların haklarını, hukuklarını korumakla mükellefiz. Bunu da bu konudaki yetkilerimizi, inisiyatifimizi sonuna kadar kullanacağız.”







