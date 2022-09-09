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MUĞLA

Maytap ile ormanı yaktılar: 5 dönümlük alan zarar gördü

Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Kargınkürü Mahallesi, Kıryer Sokakta maytap ile orman yakan şüpheliler jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Muğla haber: Maytap ile ormanı yaktılar
Yangında 5 dönümlük alanda çam, meşe ve zeytinlik alan zarar gördü.

Kıryer Sokak ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Havadan 1 helikopterin de destek verdiği yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

İHA

5 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

Yangında 5 dönümlük alanda çam, meşe ve zeytinlik alan zarar görürken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili sabotaj ihtimali üzerine çalışma başlattı. Jandarma tarafından kurulan özel ekip olayın şüphelerinin tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

İHA

JANDARMA YAKALADI

Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamera kaydını inceleyen jandarma ekipleri, 48 plakalı bir aracı tespit etti. Plakasından yeri tespit edilen araç ile birlikte içinde bulunan F.Ç., M.V., A.A. ve Y.D. isimli şahıslar yakalandı.

İHA

Gözaltına alınan şüpheliler F.Ç., M.V., A.A. ve Y.D. bir büfeden aldıkları maytapları otomobilin camından dışarıya atmak suretiyle yangına sebebiyet verdiklerini itiraf ettiler.

Tütsü yapan arıcı ormanı yaktı: Üç hektar alan tahrip oldu, yasal işlem başlatıldı
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Bugün saat 16.30 sıralarında Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman ve alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.
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İhbar üzerine ilk müdahale, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 dakika içeresinde gerçekleştirildi. Ardından 7 helikopter, 2'si amfibi tipi 4 uçak, 25 arazöz ve 5 su tankeri ile havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları sürdürüldü.
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BİR EVİN ÇATISIYLA BAHÇESİNDEKİ ATV VE SALINCAK YANDI<br><br>Yerleşim bölgesine yakın noktada çıkan yangında bir evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Aynı evin bahçesindeki ATV tipi motosiklet ile salıncak da yanarak kullanılamaz hale geldi.
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Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı ahırda bulunan toplam 50 büyük ve küçük baş hayvan ile tavuklar güvenli bölgeye taşındı.
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<br>TÜTSÜ YAPAN ARICI ORMANI YAKTI<br><br>Yangına kovandaki petekleri çıkarmak için arıları uzaklaştırmak amacıyla tütsü yapan bir arıcının neden olduğu belirlendi. Yapılan araştırma sonucu arıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 3 hektar ormanın zarar gördüğü bildirildi.
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'EVİM YANMAK ÜZEREYDİ, ALEVLER ULAŞMADAN SÖNDÜRDÜK'<br><br>Ellerinde kova ve hortumlarla söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirten Sevgi Özer ise \"Evim yanmak üzereydi. Çok şükür, alevler ulaşmadan söndürdük. Daha önemlisi hayvanlarımız zarar görmedi. Yanan ağaçları soğutmaya çalışıyorum. Sabaha kadar ağaçları ve evimizi yangının tekrar alevlenme ihtimali üzerine korumaya çalışacağız\" diye konuştu.
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Yangının çıktığı bölgede evi bulunan Gökhan Özer, \"Köyden traktörler geldi. Herkes yangınla ilgileniyor. Burada bir ahırımız var. Ahırdaki hayvanlarımızın canlarını kurtardık. Bir evin sadece çatısı yandı. Onun dışında evlerde başka bir sıkıntı yok. En önemlisi can kaybı olmaması\" dedi.
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Tütsü yapan arıcı ormanı yaktı: Üç hektar alan tahrip oldu, yasal işlem başlatıldı
İzmir'in Bornova ilçesinde kovandaki araları uzaklaştırmak için tütsü yapan aracı orman yangınına neden oldu. 8 dakikada bölgeye gelerek ilk müdahalenin yapıldığı yangın, ekiplerin 2,5 saat süren çabasıyla kontrol altına alındı. 3 hektar alanın tahrip olduğu yangını çıkarttığı belirlenen arıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ormanlara giriş yasağı kalktı: İlk iş mangal yaktılar
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Burakcan Kurt \"Kalabalık grup olarak geldik mangalımız yaktık. Yasak kesinlikle doğruydu. Orman yangınları giderek artıyordu, devletimiz böyle bir önlem aldı bizde saygı duyduk. Yasak kalkınca fırsat bilerek ailemizle geldik. Mangalımızı su ve toprak ile söndüreceğiz. Pikniğe gelen insanlar çevremizi temiz tutarsa daha güzel olacak\" dedi.
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Ahmet Yayan ise \"Özellikle geçen sene ve son zamanlarındaki çıkan orman yangınlarından dolayı kesinlikle tedbirli bir karardı. Geçtiğimiz seneden kalan bir özlememiz vardı.
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Arkadaşlarımızla ve eşlerimizle birlikte toplanıp geldik. İnşallah önümüzdeki senelerde bir orman yangını görmeyiz\" diye konuştu.
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İsa Metahan da, \"Ormanlarda yasak kalktığı için çok mutluyuz. Yasaklar geldi, orman yangınlarından dolayı bizde çok üzüldük. Bizde ormandan çıktığımız zaman közlerimizi söndürerek çıkıyoruz\" şeklinde konuştu.
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Ormanlara giriş yasağı kalktı: İlk iş mangal yaktılar
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin sona ermesinin ardından Belgrad Ormanı'na gelenler mangal yaktı.
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklamıştı. Ormanlara giriş yasağının kalkmasının ardından Belgrad Ormanı'na gelenlerden bir çoğu mangal yaktı. Piknikçiler, sofralar kurdu beraberinde getirdikleri etleri mangalda pişirdi.


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