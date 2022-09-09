Maytap ile ormanı yaktılar: 5 dönümlük alan zarar gördü

Kıryer Sokak ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Havadan 1 helikopterin de destek verdiği yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

İHA

5 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

Yangında 5 dönümlük alanda çam, meşe ve zeytinlik alan zarar görürken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili sabotaj ihtimali üzerine çalışma başlattı. Jandarma tarafından kurulan özel ekip olayın şüphelerinin tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

İHA

JANDARMA YAKALADI

Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamera kaydını inceleyen jandarma ekipleri, 48 plakalı bir aracı tespit etti. Plakasından yeri tespit edilen araç ile birlikte içinde bulunan F.Ç., M.V., A.A. ve Y.D. isimli şahıslar yakalandı.

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İHA

Gözaltına alınan şüpheliler F.Ç., M.V., A.A. ve Y.D. bir büfeden aldıkları maytapları otomobilin camından dışarıya atmak suretiyle yangına sebebiyet verdiklerini itiraf ettiler.

FOTOĞRAF 19 Bugün saat 16.30 sıralarında Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman ve alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine ilk müdahale, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 dakika içeresinde gerçekleştirildi. Ardından 7 helikopter, 2'si amfibi tipi 4 uçak, 25 arazöz ve 5 su tankeri ile havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları sürdürüldü. BİR EVİN ÇATISIYLA BAHÇESİNDEKİ ATV VE SALINCAK YANDI<br><br>Yerleşim bölgesine yakın noktada çıkan yangında bir evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Aynı evin bahçesindeki ATV tipi motosiklet ile salıncak da yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı ahırda bulunan toplam 50 büyük ve küçük baş hayvan ile tavuklar güvenli bölgeye taşındı. <br>TÜTSÜ YAPAN ARICI ORMANI YAKTI<br><br>Yangına kovandaki petekleri çıkarmak için arıları uzaklaştırmak amacıyla tütsü yapan bir arıcının neden olduğu belirlendi. Yapılan araştırma sonucu arıcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 3 hektar ormanın zarar gördüğü bildirildi. 'EVİM YANMAK ÜZEREYDİ, ALEVLER ULAŞMADAN SÖNDÜRDÜK'<br><br>Ellerinde kova ve hortumlarla söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirten Sevgi Özer ise \"Evim yanmak üzereydi. Çok şükür, alevler ulaşmadan söndürdük. Daha önemlisi hayvanlarımız zarar görmedi. Yanan ağaçları soğutmaya çalışıyorum. Sabaha kadar ağaçları ve evimizi yangının tekrar alevlenme ihtimali üzerine korumaya çalışacağız\" diye konuştu. Yangının çıktığı bölgede evi bulunan Gökhan Özer, \"Köyden traktörler geldi. Herkes yangınla ilgileniyor. Burada bir ahırımız var. Ahırdaki hayvanlarımızın canlarını kurtardık. Bir evin sadece çatısı yandı. Onun dışında evlerde başka bir sıkıntı yok. En önemlisi can kaybı olmaması\" dedi. Tütsü yapan arıcı ormanı yaktı: Üç hektar alan tahrip oldu, yasal işlem başlatıldı İzmir'in Bornova ilçesinde kovandaki araları uzaklaştırmak için tütsü yapan aracı orman yangınına neden oldu. 8 dakikada bölgeye gelerek ilk müdahalenin yapıldığı yangın, ekiplerin 2,5 saat süren çabasıyla kontrol altına alındı. 3 hektar alanın tahrip olduğu yangını çıkarttığı belirlenen arıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

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