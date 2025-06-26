Muğla haber: Milas'ta tır şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Yapılan ilk değerlendirmelere göre tır şoförünün kafasından darbe aldığı ve her iki bacağında da kırıklar bulunduğu belirtildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, tedavisine hastanede devam ettiği bildirildi. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Devrilen tırın kaldırılması çalışma başlatıldı.