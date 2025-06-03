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Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem

02:303/06/2025, الثلاثاء
G: 3/06/2025, الثلاثاء
AA
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AFAD'dan alınan bilgilere göre merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


Muğla Valiliği: "Yıkım ihbarı yok"

Muğla Valiliği 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.


Ayrıntılar geliyor...
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