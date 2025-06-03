Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla Valiliği 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.