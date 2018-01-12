Muğla'da bir koyun beşiz yavruladı

Muğla'nın Çatak Mahallesi'nde yaşayan Kazım Yılmaz, "Menekşe" ismini verdikleri koyunun ahırda doğum yaptığını fark edince eşi Şengül Yılmaz’a haber verdi.

Şengül Yılmaz, 4 kuzunun doğumunu yaptırıp ahırdan ayrıldı. Bir süre sonra kuzulara bakmak için ahıra dönen Yılmaz, koyunun tekrar doğum yaptığını görünce şaşırdı.

Uzun zamandır hayvancılıkla uğraştıklarını belirten Yılmaz, ilk kez bir koyunun 5 yavru doğurduğunu gördüğünü söyledi.

Bu duruma şaşırdığını ancak bir o kadar da sevindiğini ifade eden Yılmaz, "Menekşe geçen yıl iki kuzu doğurmuştu. Bu yıl ise 5 tane kuzulayarak bizi çok sevindirdi. Yavrular annelerinin sütüyle beslenmeye çalışıyor ama süt yetmiyor tabi. Onları doyurmak için destek olacağız." dedi.

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Yılmaz, kuzulara yeni doğmuş bir bebeğe bakar gibi baktıklarını vurgulayarak, "Kuzulara süt az geliyor. Komşumuzdan inek sütü satın alıp biberonla karınlarını doyuruyorum. Üşümesinler diye battaniyeye sarıyorum." diye konuştu.

Kazım Yılmaz da yavruları bir süre sevdikten sonra beslenmeleri için annesinin yanına bıraktıklarını söyledi.