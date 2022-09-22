Gündem Muğlada feci kaza 1 ölü
MUĞLA

Muğla'da feci kaza: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı, kapanan yol ekipler tarafından açıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Muğlada feci kaza: 1 ölü
Arşiv

Muğla'nın Milas ilçesinde, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

B.T. yönetimindeki 48 AIV 983 plakalı tır, Milas-Bodrum kara yolu Milas istikameti mezarlık mevkisinde, Güray Güder idaresindeki 48 LS 273 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanıp 112 Acil Servis ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırılan her iki araç sürücüsünden Güray Güder, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tıkanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı: 16 ölü, 21 yaralı
OYNAT 01:10
Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı: 16 ölü, 21 yaralı
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemede bulundu.

Türkiye’de 6 ayda trafik kazalarının bilançosu: 945 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Türkiye’de 6 ayda trafik kazalarının bilançosu: 945 kişi hayatını kaybetti
Kazdıkça küp küp çıktı

Kazdıkça küp küp çıktı

​Böylesi ilk kez bulundu: Türkiye'de başka örneği yok.
Mavi Vatana yeni bir güç daha

Mavi Vatan'a yeni bir güç daha

​İlk kez görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan TOKİ müjdesi: Yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz

​Tahran'da askeri geçit töreni düzenlendi

​Ülkeler tek tek raporlandı

"​İsmail abiyi bilmem ama Tuzla 39 aydır bekliyor"

​Denizde on binlerce insanı kurtarmışlar

​Bir döneme damga vuran efsane isimler yapay zekayla canlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.