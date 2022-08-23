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MUĞLA

Muğla'da feci kaza: 5 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

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Haber Merkezi İHA
Muğlada feci kaza: 5 yaralı
Muğla'da kaza

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Çırpı Kavşağında meydana geldi. Erol A. idaresindeki 07 Y 5047 plakalı otomobil ile Hakan İ. yönetimdeki 34 FIY 191 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Erol A . idaresindeki otomobil ve araçta bulunan Yaşar S., Emine S., Nefes S.(4) ve Ümmügülsüm S. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalenin ardından yaralılar, Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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FOTOĞRAF 14
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı.
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3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi.
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Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi.
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A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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