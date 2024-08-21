Muğla'da kontrolden çıkan otomobil fırına daldı: 2 kişi yaralandı

Kaza, Milas ilçesi Halil Bey Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 48 AIY 626 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki bir aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yön değiştirerek hızla bölgede bulunan bir fırının içine girdi. Kazada araç içerisindeki 2 kişi yaralandı.