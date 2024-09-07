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Muğla'da orman yangını: Alevler yolu kapattı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. sarp arazide ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyürken alevlerin ulaştığı Yerkesik-Akbük karayolu ulaşıma kapatıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

14:16 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:50 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sarp arazide ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyürken alevlerin ulaştığı Yerkesik-Akbük karayolu ulaşıma kapatıldı.


Yangın, öğle saatlerinde Sarnıç Mahallesi'ndeki sarp arazinin ormanlık alanında çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayılmasını sağladı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye kipleri sevk edildi.

Yangına ekipler karadan müdahale ederken, havadan 9 helikopter ve 6 uçak söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangında yerleşim yerlerine tehdidinin bulunmadığı öğrenilirken, alevlerin ulaştığı Yerkesik-Akbük karayolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Türkiye'de 2024 yılında 5 bin 314 yangın meydana geldi

Türkiye'de, 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar toplam 5 bin 314 yangın meydana geldi. Bu yangınların 2 bin 424'ü orman yangını olarak kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, yangınlara müdahalede ülkemizin sahip olduğu hava araçları önemli bir rol oynadı. Hava araçları toplam 6 bin 887 saat uçuş gerçekleştirerek 24 bin 335 sorti yaptı ve 88 bin 345 ton su alevlerle mücadele için kullanıldı.

Yangın söndürme çalışmalarında ülkemizin hava araçlarının etkin kullanımı, orman yangınlarının kontrol altına alınmasında kritik bir rol oynadı. Yangın sezonunun yoğun olduğu bu dönemde, hem hava araçları hem de yer ekipleri büyük bir özveriyle çalışarak yangınların yayılmasını engellemek için mücadele ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu verileri, yangınların sıklığını ve bu yangınlarla mücadele etmek için yapılan çalışmaları gözler önüne seriyor. Yangın sezonu boyunca bu tür bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması, yangınla mücadelede farkındalığı artırmak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.


#Muğla
#orman yangını
#müdahale
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