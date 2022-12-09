Muğla'da rüşvet operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, gümrük müdürlüğü çalışanı bazı memurların rüşvet aldıkları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, gümrük muhafaza memurları Y.Ç, C.D, M.G.B, Marmaris Sahil Denetleme memurları İ.K. ve A.D, gemi acentesi çalışanı M.Y, yakıt tankeri şoförleri G.D, U.A. ve E.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılıyor.
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Baskın sırasında bölge ofisi başkan yardımcısının kanıtları yok etmek için kağıt parçalarını yemeye çalıştığı, polisin ise sırtına vurduğu görüldü.
Olay, Rusyanın İrkutsk kentinde 28 Şubatta meydana geldi.
Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisinin Irkutsk bölgesi ofisine rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi.
Polisin arama yaptığı sırada Irkutsk Bölge Ofisi Başkan Yardımcısı Vladimir Zhuravlevin, üzerinde çeşitli finansal kayıtların olduğu belirtilen kağıt parçalarını yutmaya çalıştığı; polisin ise yutkunmakta zorlanan Zhuravlevin sırtına vurduğu görüldü.
YEREL GİRİŞİMCİDEN 160 BİN RUBLE ALDI
Yerel medya, Zhuravlevin çeşitli sertifikaları yerel bir girişimciye verdiğini ve buna karşılık 160 bin ruble (yaklaşık 15 bin Türk Lirası) aldığını duyurdu.
Zhuravlev polis tarafından gözaltına alındı.
Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı yumruğu yedi
Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi'nin Irkutsk bölgesi ofisine, rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi.
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Ünlü işadamlarına rüşvet operasyonu
İstanbul ve Ankarada Mali polisin, bazı adreslere düzenlediği operasyonda aralarında işadamlarının ve bazı siyasilerinin yakınlarının da bulunduğu çok sayıda kişi göz altına alındı.
Ünlü işadamlarına rüşvet operasyonu
Ünlü işadamlarına rüşvet operasyonu