Muğla'da telefon dolandırıcılığı soruşturmasında 5 tutuklama

Muğla'da telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan bir kişiyi telefonla arayıp, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, "Banka hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarıldığı tespit edildi. Sizi bu durumdan kurtarmamız için elindeki paraları bize vermeniz gerekiyor" diyerek para istedi.
Şüphelilerin verdikleri hesap numaralarına 354 bin lira yatıran kişi, bir süre sonra dolandırıldığını anladı. İhbar sonrası jandarma, çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.
Şüphelilerden 1'i Ankara Havalimanı’nda yurt dışına kaçmaya çalışırken, 5'i Şanlıurfa’da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bilgisayar, 7 cep telefonu, 11 sim kart, banka hesaplarında bloke konulan 420 bin TL, 22 bin dolar, ayrıca çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.