Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla'da telefon dolandırıcılığı soruşturmasında 5 tutuklama

Muğla'da telefon dolandırıcılığı soruşturmasında 5 tutuklama

17:4318/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Muğla'da telefon dolandırıcılığı soruşturmasında 5 tutuklama
Muğla'da telefon dolandırıcılığı soruşturmasında 5 tutuklama

Muğla'da telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan bir kişiyi telefonla arayıp, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, "Banka hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarıldığı tespit edildi. Sizi bu durumdan kurtarmamız için elindeki paraları bize vermeniz gerekiyor" diyerek para istedi.


Şüphelilerin verdikleri hesap numaralarına 354 bin lira yatıran kişi, bir süre sonra dolandırıldığını anladı. İhbar sonrası jandarma, çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.


Şüphelilerden 1'i Ankara Havalimanı’nda yurt dışına kaçmaya çalışırken, 5'i Şanlıurfa’da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bilgisayar, 7 cep telefonu, 11 sim kart, banka hesaplarında bloke konulan 420 bin TL, 22 bin dolar, ayrıca çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Muğla
#savcı
#Ankara Havalimanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 tarihi: YKS ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınav, başvuru ve sonuç tarihleri