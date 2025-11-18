Muğla'da telefon dolandırıcılığı soruşturmasında 5 tutuklama

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan bir kişiyi telefonla arayıp, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, "Banka hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarıldığı tespit edildi. Sizi bu durumdan kurtarmamız için elindeki paraları bize vermeniz gerekiyor" diyerek para istedi.





Şüphelilerin verdikleri hesap numaralarına 354 bin lira yatıran kişi, bir süre sonra dolandırıldığını anladı. İhbar sonrası jandarma, çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.



