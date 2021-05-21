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MUĞLA

Muğla’da yeni doğan kedi görenleri şaşırttı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir kedi çift başlı bir yavru dünyaya getirdi. Çift başlı minik kedi görenleri şaşkına çevirdi. Şu anda veterinerde bakımları yapılan yavru kedinin yaşamasının zor olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Muğla’da yeni doğan kedi görenleri şaşırttı
Annesi yavru kediyi kabul etmedi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kedi çift başlı bir yavru dünyaya getirdi. Çift başlı minik kedi görenleri şaşkına çevirdi. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Gülderen Serçek, bir sokak kedisinin geçtiğimiz günlerde evlerine geldiğini belirterek, “Eşim kedinin hamile olduğunu ve dikkat etmemizi söyledi. Ben de korumaya aldım. Mama aldık, besledik. Geçtiğimiz gün doğurmuş. Yerdeki yavrulardan bir tanesini annesi kabul etmiyordu. Baktığımda yavrunun 2 burnu, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu gördüm” dedi.

Veterinerde bakıma alındı


Annesinin yavru kediyi kabul etmediğini belirten Gülderen Serçek, “Sosyal Medya’da duyurduk. Ardından veterinerde çalışan yeğenim yavruya süt tozu vermemizi söyledi. Ertesi sabah da arayıp, yavruyu alıp bakacaklarını söyledi. Şu anda veteriner bakıyor ama yaşamasının zor olduğunu belirtiyorlar” diye konuştu.

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