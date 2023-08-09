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Muğla'daki orman yangını kontrol altında

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

07:36 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

Sarp arazide devam eden yangına havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürdü.


Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.




#Milas
#Muğla
#orman yangını
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