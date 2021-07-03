Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB'ye eleştiri: Hayal kırıklığı oldu

Avrupa Birliği'nin "güçsüz ve plansız" olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB'nin Türkiye ile ilişkileri şekillendirecek vizyondan yoksun olduğunu belirterek, "Neden hiçbir yerde ilerlemeler kaydedemediğimizi merak ediyorum. Bunun nedeni sadece Türkiye olamaz." dedi. Kalın, AB'nin gelecek üç yıl içinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Suriyeli mültecileri desteklemesine ilişkin her bir sene için yalnızca bir milyar avro sağlamak istemesini ise hayal kırıklığı olarak nitelendirdi.