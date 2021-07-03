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MUĞLA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde günübirlik tur teknesi battı. 37 yolcu 3 mürettebatın bulunduğu teknedeki yolculardan 1’i çocuk 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Muğlanın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında turdan dönüp Ölüdeniz sahiline yaklaşan tekne şu anda henüz bilinmeyen bir nedenle aniden su alıp batmaya başladı. Kısa sürede sulara gömülen teknedeki 37 yolcu ve 3 mürettebattan 1’i çocuk üç kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olaydan sonra kısa sürede bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Fethiye’de 37 yolculu tur teknesi battı: Biri çocuk üç kişi yaralandı
FOTOĞRAF 10
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Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında turdan dönüp Ölüdeniz sahiline yaklaşan tekne şu anda henüz bilinmeyen bir nedenle aniden su alıp batmaya başladı.
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Kısa sürede sulara gömülen teknedeki 37 yolcu ve 3 mürettebattan 1’i çocuk üç kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Title
Olaydan sonra kısa sürede bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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Fethiye’de 37 yolculu tur teknesi battı: Biri çocuk üç kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik tur teknesi battı. 37 yolcu 3 mürettebatın bulunduğu teknedeki yolculardan 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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