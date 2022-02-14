Gündem Muhabire tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya geri döndü İlk köşe yazısı dikkat çekti
İSTANBUL

Muhabire tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya geri döndü: İlk köşe yazısı dikkat çekti

Yayın sırasında ses kontrolü yapan muhabire attığı tokatla gündem olan ve tepkilerin ardından Habertürk'teki yazılarına ara veren Muharrem Sarıkaya köşe yazılarına yeniden başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhabire tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya geri döndü: İlk köşe yazısı dikkat çekti
Muharrem Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir’e böyle tokat atmıştı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda, yayın sırasında ses kontrolü yapan muhabire attığı tokatla gündem olmuştu. Hareketi nedeniyle tepki toplayan Muharrem Sarıkaya, o günden sonra Habertürk’te artık yazmama kararı almıştı.

İHA kameramanını tokatlayan gazeteci Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti
GÜNDEM
İHA kameramanını tokatlayan gazeteci Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti

İKİNCİ ŞANS

Son yazısını 17 Aralık’ta kaleme alan Muharrem Sarıkaya, bugün ‘İkinci şans’ başlıklı yazısı ile geri döndü.

“Vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım. Belirli bir süre de yazılarıma ara verdim…” ifadelerini kullanan Sarıkaya, "Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum…İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…” dedi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya yayın sırasında ses kontrolü yapan teknikeri tokatladı
OYNAT 00:30
Gazeteci Muharrem Sarıkaya yayın sırasında ses kontrolü yapan teknikeri tokatladı
Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Gazeteci Sarıkaya, mikrofonunda oluşan bir arıza sebebiyle duruma müdahale eden ses teknikeri genci tokatladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.


NE OLMUŞTU?

Habertürk sunucusu gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti.

Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atarak itti.


Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan kameramana tokat: Mazeretsiz özür diliyorum
GÜNDEM
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan kameramana tokat: Mazeretsiz özür diliyorum

Muharrem Sarıkaya’nın tokat attığı gazeteci: 'Gel sana yemek ısmarlayayım' dedi
GÜNDEM
Muharrem Sarıkaya’nın tokat attığı gazeteci: 'Gel sana yemek ısmarlayayım' dedi

Fatma Şahin gazeteciyi tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili konuştu: Kargaşanın büyümemesi için yayına devam etmeye çalıştım
GÜNDEM
Fatma Şahin gazeteciyi tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili konuştu: Kargaşanın büyümemesi için yayına devam etmeye çalıştım

Muharrem Sarıkaya'nın ilk vukuatı değilmiş! Mağdurlar tek tek itiraf ediyor: Hamileyken beni itip sandalyeden düşürdü
GÜNDEM
Muharrem Sarıkaya'nın ilk vukuatı değilmiş! Mağdurlar tek tek itiraf ediyor: Hamileyken beni itip sandalyeden düşürdü

Habertürk'ten kameramanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili açıklama: Kabul edilemez
GÜNDEM
Habertürk'ten kameramanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili açıklama: Kabul edilemez
180 bin dolara satan var

180 bin dolara satan var

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.
Uzmanlardan uyarı

Uzmanlardan uyarı

​Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı.
Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

Üç il ve 758 ilçeden daha büyük.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.