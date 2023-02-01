Muhalefet Hakan Fidan'ı görevden alacaklarını söylüyor: Fransızlarla koordineli çalışıyorlar

"Aynı gün Fransız televizyonu iki tane ayrı yayında Hakan Fidan yayını yapıyor. Bu son birkaç gün içerisinde Fransızlar sürekli şunu tartışıyorlar, 'Afrika'da gittiğimiz bütün ülkelerde Türkler bütün çıkarlarımızı zedeliyor ve bütün MİT'in çalışması ve Hakan Fidan' diyorlar. Bizim içimizdeki Fransızlar gibi geliyor bana bunlar. Çünkü koordine çalışıyor gibi haberler. Aynı anda denk geliyor"