Muhalefet hala kabullenemiyor: Karamollaoğlu ve Beştaş'tan 'Erdoğan seçimi kazanmadı' çıkışı

Kaybettiği 12 seçime rağmen koltuğu bırakmayan, istifa çağrılarını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği bir görev var. Açık ve net söylüyorum değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" dedi. TBMM'deki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, seçim hezimeti sonrası kendisini avutarak "AK Parti’nin oylarını 2002’deki rakamlara indirdik." ifadelerini kullandı.