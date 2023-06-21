Muhalefet hala kabullenemiyor: Karamollaoğlu ve Beştaş'tan 'Erdoğan seçimi kazanmadı' çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve HDP'li Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini hala kabullenemedi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldıkları yenilgiyi hazmedemeyen muhalefet partileri, her gün yeni bahaneler üretiyor. CHP'nin izinde giden Saadet Partisi ve HDP'den de bu yönde açıklamalar geldi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında iktidarın başarısını görmezden gelerek "İktidar eskisi kadar güçlü değil. Mecliste çoğunluğunu kaybetti." dedi.
"Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı'nı kazandı ama artık karşısında muhalefet güç olarak duruyor." ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, "Vatandaşın yavaş yavaş gerçeklerin farkına vardığını göstermesi bakımında çok büyük önem taşıyor." açıklamasında bulundu.
HDP'li Beştaş: Erdoğan seçimi kazanmadı
"Bu kazanma dedikleri 1.5-2 puanlık fark aslında yeni ortaklarıyla toplumsal meşruiyeti bulunmayan bir sonuçtur." diye konuşan Beştaş, seçim döneminde adil bir yarış yapılmadığını savundu.