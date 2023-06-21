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Muhalefet hala kabullenemiyor: Karamollaoğlu ve Beştaş'tan 'Erdoğan seçimi kazanmadı' çıkışı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimete uğrayan muhalefet partileri, sonucu kabullenmekte güçlük çekiyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İktidar eskisi kadar güçlü değil." açıklamasında bulundu. HDP'li Meral Danış Beştaş ise "İktidar kazanmadı aslında. Bu kazanma dedikleri 1.5-2 puanlık fark aslında yeni ortaklarıyla toplumsal meşruiyeti bulunmayan bir sonuçtur." açıklamasında bulundu.

14:41 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve HDP'li Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini hala kabullenemedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve HDP'li Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini hala kabullenemedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldıkları yenilgiyi hazmedemeyen muhalefet partileri, her gün yeni bahaneler üretiyor. CHP'nin izinde giden Saadet Partisi ve HDP'den de bu yönde açıklamalar geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında iktidarın başarısını görmezden gelerek "İktidar eskisi kadar güçlü değil. Mecliste çoğunluğunu kaybetti." dedi.

"Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı'nı kazandı ama artık karşısında muhalefet güç olarak duruyor." ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, "Vatandaşın yavaş yavaş gerçeklerin farkına vardığını göstermesi bakımında çok büyük önem taşıyor." açıklamasında bulundu.

HDP'li Beştaş: Erdoğan seçimi kazanmadı

HDP'li Meral Danış Beştaş ise
"İktidar kazanmadı aslında."
dedi.

"Bu kazanma dedikleri 1.5-2 puanlık fark aslında yeni ortaklarıyla toplumsal meşruiyeti bulunmayan bir sonuçtur." diye konuşan Beştaş, seçim döneminde adil bir yarış yapılmadığını savundu.




#Saadet Partisi
#Temel Karamollaoğlu
#HDP
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