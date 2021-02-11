Muhalefet partileri ve ABD’den ağız birliği: Kavala serbest bırakılsın

Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlarından yargılanan Osman Kavala’nın serbest bırakılması için muhalefet partilerinin yaptığı çağrılara Biden yönetiminden destek geldi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Osman Kavala aleyhindeki yanıltıcı suçlamalar, devam eden tutukluluğu ve aleyhindeki davaların birleştirilmesi hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygının altını oymaktadır" ifadelerine yer vererek, “derhal serbest bırakılsın” dedi.

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Türkiye’deki muhalefet partileri de geçmişte benzer şekilde yargılama süreci devam eden Kavala’nın serbest bırakılması talebinde bulunmuştu.

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Kılıçdaroğlu: Kavala neden içeride?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM kürsüsünden terör örgütü üyeliği ve çeşitli suçlardan yargılanan isimlere tam destek verip mahkemeleri hedef göstererek "Osman Kavala, Demirtaş ve askeri öğrenciler neden içeride?" demişti.

Akşener: Gezi bir toplumsal itirazdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Gezi bir toplumsal itirazdı doğrusu ve eğrisiyle yaşandı ve bitti. Bütün bunların ben, gündem değiştirmek ve sizin gerçek gündeminizi örtmen üzere hükümet tarafından ısıtılıp ısıtılıp ortaya koyulan bir tavır olarak görüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Karamollaoğlu: Akıl alır gibi değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise “Kavala farklı suçlardan sürekli içeride kalacak. Akıl alır gibi değil! Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklama bir ceza değildir ancak bugün cezaya dönüştü” demişti.

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HDP: Kavala derhal serbest bırakılmalı

HDP’den yapılan açıklamada da “Tüm siyasi rehinelerin özgürlüklerine kavuşması için direnmeye devam edeceğiz. Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı” ifadeleri kullanılmıştı.