Muhalefete demokrasi eleştirisinde bulunan Sinan Oğan canlı yayında açıkladı: Çocuklarımı tehdit ettiler

Sinan Oğan, çocuklarının tehdit edildiğini söyledi.
İlk turunda Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan, bu süreçte çocuklarına varana kadar tehdit edildiğini söyledi.
Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında seçim sürecine ilişkin konuşan Oğan, muhalefete yüklendi.
Muhalefetin kendisine yönelttiği 'vatana ihanet' argümanına sert tepki
"CHP ile yol yürümek zorunda mıyım?" diyen Oğan, muhalefetin, FETÖ iltisaklı kişileri destek göstermek gibi bazı güven kaybına neden olan kararlara imza attığını söyleyerek kendisine yönelttiği 'vatana ihanet' argümanına sert tepki gösterdi.
Muhalefetin ortaya koyduğu sistemin yürümeyeceğini ve Türkiye'yi krize sürükleyeceğini ifade eden Oğan, "Türkiye'yi böyle bir maceraya sürükleyemezdim." dedi.
"Çocuklarımı tehdit ettiler"
Sinan Oğan açıklamalarının devamında ise seçim sürecindeki tutumuna değindi. Muhalefetin demokrasiyle bağdaşmayan tutum içerisinde hareket ettiğini ifade eden Oğan, seçim sürecinde çocukları dahil ailesinin tehdit edildiğini söyledi.
"2028'de aday olacağım"
Öte yandan Sinan Oğan, 2028 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını da belirtti.