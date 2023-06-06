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Muhalefete demokrasi eleştirisinde bulunan Sinan Oğan canlı yayında açıkladı: Çocuklarımı tehdit ettiler

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan, bu süreçte muhalefetin tutarsız siyasetine yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Muhalefetin demokrasiyle bağdaşmayan tutum içerisinde hareket ettiğini ifade eden Oğan, seçim sürecinde çocukları dahil ailesinin tehdit edildiğini söyledi. Öte yandan Sinan Oğan, 2028 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını da belirtti.

23:21 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Sinan Oğan, çocuklarının tehdit edildiğini söyledi.

Sinan Oğan, çocuklarının tehdit edildiğini söyledi.

İlk turunda Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan, bu süreçte çocuklarına varana kadar tehdit edildiğini söyledi.

Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında seçim sürecine ilişkin konuşan Oğan, muhalefete yüklendi.



Muhalefetin kendisine yönelttiği 'vatana ihanet' argümanına sert tepki

"CHP ile yol yürümek zorunda mıyım?" diyen Oğan, muhalefetin, FETÖ iltisaklı kişileri destek göstermek gibi bazı güven kaybına neden olan kararlara imza attığını söyleyerek kendisine yönelttiği 'vatana ihanet' argümanına sert tepki gösterdi.

Muhalefetin ortaya koyduğu sistemin yürümeyeceğini ve Türkiye'yi krize sürükleyeceğini ifade eden Oğan, "Türkiye'yi böyle bir maceraya sürükleyemezdim." dedi.

"Çocuklarımı tehdit ettiler"

Sinan Oğan açıklamalarının devamında ise seçim sürecindeki tutumuna değindi. Muhalefetin demokrasiyle bağdaşmayan tutum içerisinde hareket ettiğini ifade eden Oğan, seçim sürecinde çocukları dahil ailesinin tehdit edildiğini söyledi.

"2028'de aday olacağım"

Öte yandan Sinan Oğan, 2028 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını da belirtti.


Muhalif medyanın deprem bölgesi için 'toplu fatura' iftirasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
Muhalif medyanın deprem bölgesi için 'toplu fatura' iftirasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Depremzedelere adeta kin kusan muhalif kanat bir kez daha saldırdı. Acılı vatandaşları hedefine koyan muhalif medya, "Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iftirasını attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı iftira kampanyasına ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda söz konusu iddialar yalanlanarak, "Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

#Sinan Oğan
#CHP
#Muhalefet
#Tehdit
32 dakika önce
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