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ANKARA

Muhalefete Gara turu ​

Muhalefete Gara turu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’teki bilgilendirme öncesi muhalefet liderlerini ziyaret etti. Meclis’te önce AK Parti grubunda Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüşen Akar ve Soylu’nun ilk durağı CHP oldu.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Akşener, Bakan Akar ve Soylu’yu yalnız kabul etti.
Akşener, Bakan Akar ve Soylu’yu yalnız kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’teki bilgilendirme öncesi muhalefet liderlerini ziyaret etti. Meclis’te önce AK Parti grubunda Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüşen Akar ve Soylu’nun ilk durağı CHP oldu.

HDP'li Beştaş'ın yüzüne bakarak söyledi: Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara
OYNAT 02:41
HDP'li Beştaş'ın yüzüne bakarak söyledi: Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara
TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Meral Danış Beştaş, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekilli Celal Adan'ın açılış konuşmasını hatırlatarak, kabul edilemez bulduğunu dile getirdi. Beştaş'ın sözlerine yanıt veren TBMM Başkanvekili Adan, 'Benim konuşmamda Türkiye'nin birliği vardır, devletin yüceliği vardır. Sırtını PYD'ye dayayan alçaklara karşı bir cevap vardır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim' dedi. Adan'ın konuşmasının ardından Meclis'te alkış sesleri yükseldi.

AKŞENER YALNIZ KABUL ETTİ

  • Bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makam odasında ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Akar ve Soylu’ya Grup Başkanvekili Mehmet Muş eşlik etti. Kılıçdaroğlu’na ise Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti.

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı: Evladını toprağa veren Ünzile Teyze'yi dün tanımadım
OYNAT 03:22
Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı: Evladını toprağa veren Ünzile Teyze'yi dün tanımadım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşımızın yakınlarından söz ederken zor anlar yaşadı. Şehit annesini anlatan Soylu, 'Ünzile Teyze'yi dün tanımadım. Evladını toprağa veren annelerin o metanetini gördüm. Bu evlatlarımız pikniğe giderken kaçırılmadı' ifadelerini kullandı.

Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden anlattı
OYNAT 06:29
Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden anlattı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM Genel Kurulu'nda Gara operasyonuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden göstererek anlattı.

Bakanlar ardından İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü. Edinilen bilgilere göre İYİ Parti’deki görüşme baş başa gerçekleşti. İYİ Parti’deki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

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