Muhalefete Gara turu ​

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İlk kez yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sinat-Haftanin, Metina, Zap, Avaşin- Basyan ve Hakurk’taki teröristlerin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ancak sıradağlardan ve buraya ulaşmanın zorluğundan dolayı Gara’da bugüne kadar harekat yapılmadığını söyledi. Akar “Operasyon için gerekli gizlilik önlemleri içinde geniş bir hazırlık süreci yaşanmıştır” dedi.