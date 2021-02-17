Muhalefete Gara turu ​

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’teki bilgilendirme öncesi muhalefet liderlerini ziyaret etti. Meclis’te önce AK Parti grubunda Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüşen Akar ve Soylu’nun ilk durağı CHP oldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’teki bilgilendirme öncesi muhalefet liderlerini ziyaret etti. Meclis’te önce AK Parti grubunda Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüşen Akar ve Soylu’nun ilk durağı CHP oldu.
Bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makam odasında ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Akar ve Soylu’ya Grup Başkanvekili Mehmet Muş eşlik etti. Kılıçdaroğlu’na ise Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti.
Bakanlar ardından İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü. Edinilen bilgilere göre İYİ Parti’deki görüşme baş başa gerçekleşti. İYİ Parti’deki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.