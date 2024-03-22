Muhalefette meydan muharebesi: Bu skandalı örtbas edemezler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kayseri ve Kilis mitinglerinde vatandaşlara seslendi. Kayseri’de 75 bin kişiye hitap eden Erdoğan, CHP’deki para sayma görüntülerini eleştirerek muhalefetteki kavgalara değindi. Her imkanı değerlendirerek çalışanların ve emeklilerin gelirlerini artırarak refah seviyelerini yükseltmenin gayreti içinde olduklarını belirten Erdoğan, ülkede Cumhur İttifakı'ndan başka bunu yapabilecek bir başka siyasi iradenin bulunmadığını söyledi.





ONLARIN GÜNDEMİ BAŞKA

“Muhalefetin halini görüyorsunuz” ifadelerini kullanan Erdoğan milyonlarca insanın yıllardır gidip bir umutla CHP'ye oy verdiğini sadece seçimleri değil umutlarını da kaybettiğini belirtti. Vatandaşın şehirlerinde yeni yatırımlar görmediğini, mevcut hizmetlerin sorunsuz işlemesine hasret kaldığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Çünkü CHP yönetimi sadece beceriksizlerden, sadece kifayetsizlerden değil, aynı zamanda kendini geliştirme yönünde hiçbir çabası olmayan tembellerden oluşuyor. Onların gündemi başka.”





AKILLARINCA DEMLENİYORLAR

“Parti içi iktidar kavgaları kendilerini ilgilendirir. Ama deste deste para sayma görüntülerinin izahını hala yapamadılar. Çıkıp olayı dürüstçe açıklamak yerine sağa sola saldırarak, çirkinleşerek, kabalaşarak, skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar. Seçim kazanmak için kendi akıllarınca birileriyle demleniyorlar. Ama orada da durum pek parlak gözükmüyor. Bu partinin tamamı iradelerinin işportada pazarlanır gibi hangi bedeller karşılığı olduğu bilinmeden CHP'ye peşkeş çekilmesinden rahatsız.”





BUNUN ADI ZÜBÜK SİYASETİ

“CHP'li yöneticiler tarafından tercihlerinden dolayı sürekli hakaret edilmeyi, ayrımcılığa, ırkçılığa maruz kalmayı da içlerine sindiremiyorlar. Belediyelerini yönettikleri şehirleri yakın zamanda bekleyen en büyük tehlike deprem olmasına rağmen bunlar ellerindeki kaynakları bambaşka yerlerde kullanıyorlar. Karşımızda projesi olmamakla yol yapamamakla tünel kazmamakla, köprü inşa etmemekle, yeşili artırmamakla övünen bir zihniyet var. Türkiye eser ve hizmet siyasetinden sonra yeni bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyadır. Bunun adı, zübük siyasetidir.”





MEYDAN MUHAREBESİ YAŞANIR

“Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken başımıza daha beterleri daha çapsızları daha ilkesizleri musallat oldu. Hani beterin beteri vardır derler ya, muhalefetin çapı ve kalitesi konusunda ülkemiz tam da böyle bir kısır döngüye girmiştir. Daha şimdiden seçimlerin ardından muhalefet tarafından ufaktan değişim arayışları başladı. Böyle giderse 31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor. İnşallah bu sefer gelenin gideni aratmadığı bir tabloyla karşılaşırız.”





EMEKLILERE 8-12 BIN LIRA PROMOSYON

“Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini, yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu vesileyle emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler.”





NETANYAHU’YU RABB’IMIZE HAVALE EDIYORUZ

Alandakilerin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik eden Erdoğan, “Şu mübarek günlerde Gazze'de ve dünyanın başka yerlerinde zulüm altında iftarını ve sahurunu yapmaya çalışan kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Netanyahu denilen malum kişiyi, Kahhar ismi şerifiyle Rabb'imize havale ediyoruz. Rabb'imiz kahru perişan eylesin. Bize düşen hem bu kardeşlerimize var gücümüzle yardımcı olmak hem de sahip olduğumuz güvenliğin, huzurun, nimetlerin kıymetini bilmektir” dedi.



